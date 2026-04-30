Una estatua “firmada” por el polémico artista Banksy apareció sorpresivamente en el centro de Londres, desatando un intenso debate sobre su significado y generando una opinión dividida entre la población.

Banksy colocó su obra en la emblemática Waterloo Place y muestra a un hombre con el rostro cubierto por una bandera a punto de dar un paso fuera del pedestal; confirmó su autoría en redes sociales.

Estatua ‘firmada’ por Banksy aparece y genera debate sobre su significado (Agencia AP)

Banksy se atribuye estatua en Londres y desata debate sobre su significado

En un principio, la estatua en Londres generó dudas sobre su autenticidad, pero Banksy confirmó que se trataba de su obra mediante un vídeo, en el que se observa el proceso de instalación.

La estatua de Banksy muestra a un hombre con traje que sostiene una bandera, la cual cubre completamente su rostro, mientras parece estar a punto de dar un paso fuera del pedestal.

El significado de la escultura ha abierto diversas interpretaciones. Usuarios en redes consideran que la figura representa una crítica al “patriotismo ciego”, otros sugieren que la obra cuestiona el poder político.

Dado el estilo de Banksy, la estatua fue colocada en un espacio público sin permiso, por lo que parte del debate gira en torno a si las autoridades deben dejar la obra o retirarla de Waterloo Place.