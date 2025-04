El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió la lista de países a los que impondrá aranceles recíprocos a partir del jueves 3 de abril, entre ellos, unas islas sin habitantes que deberán pagar el 10%.

Hoy miércoles 2 de abril, Donald Trump anunció las medidas que implementará para “hacer a Estados Unidos rico otra vez”, por lo que firmó la orden ejecutiva para los aranceles recíprocos a 185 países, entre ellos China.

Sin embargo, varios países que serán golpeados por los aranceles recíprocos de Donald Trump llamaron la atención, como Myanmar, nación a la que le impuso el 44% días después de que un terremoto dejara alrededor de 2 mil 700 muertos.

Esta isla no tiene habitantes pero sí aranceles recíprocos de Donald Trump

Entre los países que llamaron la atención en la lista de aranceles recíprocos de Donald Trump, están las Islas Heard y McDonald, las cuales están a mil 700 kilómetros de la Antártida, sin habitantes debido a su clima helado.

Tal como detalla la UNESCO, las Islas Heard y McDonald pertenecen a Australia y mantienen actividad volcánica, cuyos únicos habitantes son algunas focas y pingüinos debido a que el 80% de su superficie es hielo.

De acuerdo con el portal de The Observatory of Economic Complexity, las Islas Heard y McDonald no contabilizan como economía mundial y tampoco hay datos de sus exportaciones o importaciones, contrario a lo que dice Donald Trump.

Además de que las Islas Heard y McDonald a las que Donald Trump impuso aranceles recíprocos son señaladas por medios como “uno de los puntos más remotos del mundo”.

Ya que después de la Antártida, su punto más cercano es Madagascar a casi 4 mil kilómetros y reciben pocas visitas consecuencia de su clima helado que es complicado todo el año, como refiere el portal “Viaje al Patrimonio”.

Por estas razones es que la imposición de aranceles recíprocos de Donald Trump a las Islas Heard y McDonald ha sido tildada de ridícula y se han burlado sobre sus medidas, que implementará próximamente a países de la ficción.

Donald Trump y sus aranceles recíprocos se aplican a islas sin habitantes (Captura de pantalla)

¿Qué dice el mundo de los aranceles recíprocos de Donald Trump incluso para islas sin habitantes? Esto respondieron algunos mandatarios

Si bien la inclusión de las Islas Heard y McDonald en la lista de aranceles recíprocos de Donald Trump provocó gracia entre internautas porque es sin habitantes, varios mandatarios ya respondieron a la imposición de Estados Unidos.

En Australia, que posee las islas sin habitantes a las que les impuso Donald Trump sus aranceles recíprocos, el primer ministro, Anthony Albanese, advirtió que dicho gravámenes no es el acto de un amigo, ya que son totalmente injustificados.

Otro ejemplo, el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yoji Muto, advirtió una posible merma de las inversiones de dicho país en Estados Unidos, además de que se reportó la caída de la Bolsa de Tokio alrededor de 3.76%.

Sin embargo, no fue la única, ya que la Bolsa de Hong Kong también cayó cerca del 1.7% consecuencia del anuncio de aranceles recíprocos de Donald Trump.