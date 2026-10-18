Este sábado 17 de octubre, Marco Rubio aseguró que Estados Unidos quiere que Israel detenga los ataques de colonos tras agresiones en Cisjordania.

“Estamos muy preocupados por esas imágenes y por lo que estamos viendo. Les hemos pedido a los israelíes, y seguimos pidiéndoles, que tomen medidas enérgicas contra este tipo de cosas.” Marco Rubio, secretario de Estado

Las declaraciones del secretario de Estado se dan luego de que se difundiera un video que muestra a varios sujetos atacando a la fotoperiodista del Washington Post, Heidi Levine, durante un incidente entre colonos israelíes contra civiles palestinos el viernes 16 de octubre.

Heidi Levine fue una de las dos personas heridas en la Cisjordania ocupada.

Sin embargo, Maxime Prévot, ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, también informó que diplomáticos europeos y un alcalde francés fueron atacados.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (GEORGE VITSARAS / EFE)

Estados Unidos pide información a Israel sobre ataques de colonos en Cisjordania

Marco Rubio informó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitó información sobre los ataques de colonos en Cisjordania donde Heidi Levine resultó herida.

Previo abordar un vuelo a Uzbekistán, Marco Rubio expresó ante los medios de comunicación que espera recibir respuesta de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén este domingo 18 de octubre.

Estados Unidos pide a Israel frenar ataques de colonos tras agresiones en Cisjordania (Captura de video)

Los ataques de colonos israelíes contra civiles palestinos y extranjeros ha coincidido con la cosecha anual de aceitunas en Cisjordania.

De acuerdo con los reportes del grupo de vigilancia de asentamientos, Yesh Din, los colonos han participado en al menos 170 ataques contra palestinos desde el pasado 27 de septiembre 2026.