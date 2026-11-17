La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para sus ciudadanos ante los bloqueos realizados por productores agrícolas en distintos puntos de Jalisco, quienes exigen mayor apoyo al campo.

De acuerdo con la información, la Confederación Agropecuaria de México (Coagromex) confirmó 25 bloqueos para este martes 17 de noviembre, de las cuales, cinco se concentran en Jalisco.

Estados Unidos advierte a sus ciudadanos por bloqueos carreteros de agricultores en Jalisco

Estados Unidos emitió una alerta ante los bloqueos que se registran en Jalisco, orquestados por los productores agrícolas que exigen mayor apoyo del gobierno mexicano al sector del campo.

Reporte de las autoridades indican que son cinco los bloqueos de los productores agrícolas en Jalisco y se encuentran en:

Carretera Guadalajara-Colima: a la altura del kilómetro 40 Carretera Guadalajara-Nogales: en La Venta del Astillero Carretera Guadalajara-Ciudad de México: en la caseta de Ocotlán Carretera La Barca-Atotonilco: cerca del Hotel Krystal Carretera Federal 80: en la caseta de Tepatitlán

Estados Unidos emite alerta por bloqueos de productores agrícolas en Jalisco (Captura de pantalla)

La Embajada señaló que no se tiene certeza sobre cuánto tiempo permanecerán los bloqueos, por lo que pidió a sus ciudadanos evitar las zonas afectadas y mantenerse atentos a la información.

También recomendó seguir las indicaciones de las autoridades, tomar precauciones durante los desplazamientos y comunicarse al número de emergencias 911 en caso de necesitar asistencia.

¿Por qué agricultores bloquean las carreteras en Jalisco?

Las movilizaciones en Jalisco del sector agrícola buscan que el gobierno federal atienda sus demandas y se suma a las protestas en otros estados:

Guanajuato

Michoacán

Querétaro

Entre las demandas de los agricultores se encuentran acuerdos relacionados con el precio del maíz y el cumplimiento de compromisos previamente establecidos con las autoridades federales.

Ante este escenario, el gobierno de Estados Unidos recomendó a los automovilistas anticipar sus recorridos, consultar los reportes viales y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.