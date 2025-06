La Embajada de Estados Unidos desmintió la supuesta lista de políticos mexicanos ligados al narcotráfico, misma que se habría difundido dos semanas atrás.

En el marco de las revocaciones de visas de Estados Unidos a funcionarios mexicanos, como la gobernadora Marina del Pilar, trascendió que el gobierno de Donald Trump iría contra los políticos ligados al narcotráfico.

Esta decisión se habría sumado a las acciones de Donald Trump para combatir el crimen organizado en México y Estados Unidos, e incluso circuló una lista con los supuestos nombres de políticos mexicanos en la mira.

Estados Unidos desmiente lista de políticos mexicanos perseguidos por vínculos con el narcotráfico

Hoy martes 3 de junio de 2025, la embajada de Estados Unidos en México, recién presidida por Ron Johnson, desmintió la supuesta lista de políticos mexicanos ligados al narcotráfico que serían sancionados conforme a la ley estadounidense.

La embajada de Estados Unidos en México compartió la imagen de la supuesta lista en su cuenta de X, misma a la que se le colocó la señalización de ‘Falso’.

Aunque no dio más detalles sobre la supuesta lista, en la misma publicación la embajada de Estados Unidos se limitó a decir que no es más que información falsa difundida.

De manera que no quedó claro si Estados Unidos no está investigando a dichos funcionarios, o si simplemente descartó que los políticos mexicanos incluidos en la lista estén vinculados con el narcotráfico, según sus investigaciones.

🚨 ADVERTENCIA 🚨

Esta información es falsa. pic.twitter.com/fkJczA7nGz — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) June 3, 2025

¿Quiénes son los políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico? Esto decía falsa lista

De acuerdo con la falsa lista de políticos mexicanos ligados al narcotráfico, presuntamente publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, eran un total de 35 funcionarios y políticos supuestamente investigados:

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Samuel García, gobernador de Nuevo León

Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Ricardo Monreal Ávila, diputado y ex gobernador de Zacatecas

Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco

Mario Delgado, secretario de Educación Pública

Adán Augusto López, senado

entre otros

En su momento trascendió que la supuesta lista fue conformada derivado de las investigaciones por agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, y que a dichos políticos mexicanos se les impondrían sanciones como el retiro de visa para impedirles la entrada al país estadounidense.

No obstante, de acuerdo con la embajada de Estados Unidos en México, esta información no es verídica, por lo que dichos políticos mexicanos no enfrentarían sanciones del gobierno de Donald Trump.