Ressurgimento do sorotipo 3 da dengue no Brasil preocupa especialistas. Após 15 anos sem epidemia, estudo da @fiocruz, que sequenciou genoma de vírus detectados no Paraná e Roraima, aponta risco de retorno do sorotipo devido a baixa imunidade da população https://t.co/z8qpYN5hGx pic.twitter.com/sI6ZbquIMQ