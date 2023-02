A 3 años del inicio de la pandemia por Covid-19, Estados Unidos apunta a sorprendente origen del virus en informe clasificado.

Según informó AFP, el Departamento de Energía de Estados Unidos apunta a que el virus de Covid-19 probablemente surgió por una fuga en un laboratorio chino.

Dicha acusación fue desmentida este lunes por el gobierno de China, no obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que hasta no tener evidencia científica no se descarta ninguna hipótesis.

Estados Unidos señala a China de fugar el virus de Covid-19

En días recientes el Departamento de Energía estadounidense cambio su postura sobre el origen de Covid-19, luego de que la oficina Nacional de Inteligencia reveló un informe clasificado.

La conclusión de dicho informe reporta la creencia de que la Covid-19, considerada como emergencia de salud pública mundial, fue el resultado de un accidente de laboratorio en China.

En ese sentido, el nuevo informe, resultado de un análisis de inteligencia señala a los laboratorios chinos de ser el origen del virus que dejó casi 7 millones de muertes en todo el mundo.

Cabe destacar que dicho documento es significativo porque el departamento estadounidense supervisa una red nacional de laboratorios, incluidos algunos que realizan investigación biológica avanzada.

No obstante, las agencias continúan dudosas sobre el origen del virus que dejó estragos en todos los niveles, desde el educativo, hasta el económico.

China rechaza que sus laboratorios fugaran el “Covid-19″

Por su parte, China rechazó de manera enérgica este lunes la hipótesis del Departamento de Energía de Estados Unidos y dijo sentirse “ensuciada” por estas nuevas acusaciones.

Ello pese a que no existe certidumbre sobre el suceso, pues la inteligencia estadounidense está dividida sobre el tema; 4 agencias consideran al virus como una enfermedad de transmisión natural y otras 2 no se deciden.

Por su parte, la OMS afirmó que no había recibido ninguna información sobre las averiguaciones del Departamento de Energía estadounidense y que continúa examinando todas las pruebas científicas.

Igualmente, el portavoz de la dependencia de salud mundial, Tarik Jasarevic, instó a China y a la comunidad científica a continuar con los estudios necesarios para conocer el origen del Covid-19.

Sin embargo, sentenció que hasta que se obtengan más pruebas todas las hipótesis, incluida la de la fuga del laboratorio, están sobre la mesa.

Su declaración se da a días de que la OMS prometió hacer todo lo posible “hasta encontrar la respuesta” sobre los orígenes del Covid-19.