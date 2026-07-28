Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, deberá regresar a una Corte Federal de Estados Unidos luego de que no se concretara un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía estadounidense.

La jueza federal Joan Azrack programó una nueva audiencia previa al juicio para el 20 de octubre, fecha en la que el presunto narcotraficante volverá a comparecer ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Cabe recordar que el hermano de Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025 con la intención de negociar un acuerdo de culpabilidad, el cual hasta ahora no ha sido concretado.

Fiscalía y defensa de “El Viceroy” piden más tiempo para alcanzar un acuerdo

De acuerdo con reportes de agencias, durante una audiencia técnica celebrada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, tanto la Fiscalía como la defensa informaron a la jueza que las negociaciones han registrado “avances productivos” para alcanzar un acuerdo de culpabilidad.

No obstante, ambas partes solicitaron una prórroga de tres meses para continuar con las negociaciones, petición que fue autorizada por la jueza Joan Azrack.

Según el reporte, “El Viceroy” manifestó estar de acuerdo con la ampliación del plazo.

El objetivo de las conversaciones es evitar que Vicente Carrillo Fuentes enfrente un juicio.

Fiscalía de Estados Unidos descarta solicitar la pena de muerte contra “El Viceroy”

Como parte de las negociaciones, la Fiscalía de Estados Unidos informó que no solicitará la pena de muerte contra Vicente Carrillo Fuentes.

En caso de ser declarado culpable, el narcotraficante podría enfrentar una condena máxima de cadena perpetua.

Antes de su extradición, Carrillo Fuentes también enfrentaba en México sentencias que acumulaban hasta 48 años de prisión.

Pese a ello, “El Viceroy” fue extraditado junto con Rafael Caro Quintero en febrero de 2025, como parte de los acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico.