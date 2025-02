Rubén Oseguera González, alias El Menchito, culpó a su papá, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por haberlo reclutado desde los 14 años de edad para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); esto durante su juicio en Estados Unidos.

A unas semanas de recibir sentencia en Estados Unidos por tráfico de droga, la defensa de El Menchito solicitó clemencia a la jueza Beryl A. Howell, por lo cual se buscó apelar a una condena mínima de 40 años de prisión.

Según información del periodista Ángel Hernández, a esta solicitud se sumaron la esposa, hijos y abuela de Rubén Oseguera González, quienes presentaron cartas ante la Corte de Estados Unidos destacando su rol como padre, esposo y ser humano.

En el marco del juicio contra El Menchito en Estados Unidos, la esposa de Rubén Oseguera González, Mayra Jazmín Gutiérrez Ochoa, presentó una carta ante la jueza Beryl A. Howell en la que destacó el papel de su marido como un “ser humano comprensivo y generoso”.

Además de la afirmación anterior, Mayra Jazmín Gutiérrez Ochoa aseguró que su esposo es de un “temperamento tranquilo y no le gustan los problemas”:

“Yo he tenido la experiencia de conocer un extraordinario ser humano, comprensivo, generoso, capaz de pensar primero en el bien antes que en él; demostrando amor, empatía, abierto al diálogo, comprensivo, es de un temperamento tranquilo; no le gustan los problemas, es de muchos amigos, es una persona que acepta sus errores y siempre está dispuesto a corregirlos“.

Dicho lo anterior, la pareja de El Menchito solicitó clemencia a la jueza de Estados Unidos al argumentar que se quedó sola con el rol de ser papá y mamá.

También los hijos de El Menchito, Rahim Oseguera Gutiérrez, de 9 años de edad, y Jessica Michelle Oseguera Gutiérrez, de 14 años, presentaron cartas ante la Corte de Estados Unidos para solicitar clemencia por su padre.

“No he podido convivir mucho con mi papi y quiero tenerlo cerca. Lo extraño y me hace mucha falta que en la cárcel jugaba conmigo con una tapa de un vaso<i>”.</i>

Por su parte, este fue el mensaje de Jessica Michelle Oseguera Gutiérrez:

Mientras que su otro hijo, Rubén Oseguera Gutiérrez, de 13 años, dijo extrañar a su padre en otra carta presentada ante la jueza:

Finalmente, otra de las cartas a favor de El Menchito en su juicio en Estados Unidos fue escritar por su abuela, Estela Valencia Farías, quien culpó a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por haberlo reclutado al narcotráfico desde los 14 años de edad.

<i>“</i>Le pido que no lo juzgue por los delitos de su padre, él es un buen muchacho. Yo lo vi crecer, siempre fue un niño noble, obediente de buen corazón, él no escogió el papá que le tocó. Él no es la persona que dicen que es, lo acusan por delitos que él no cometió<i>”</i>.

Estela Valencia Farías