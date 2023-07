Ángel David Revilla, conocido como Dross en Internet, fue objeto de criticas en redes por publicar una bandera de la comunidad LGBT quemándose.

Y es que su inusual publicación en Twitter ha generado todo un debate entre sus seguidores y quienes lo han calificado como abiertamente homofóbico.

Con la descripción de “Feliz Martes”, el usuario @eldiariodedross compartió una foto de la bandera LGBT en llamas, misma que ya cuenta con más de 14 millones de visualizaciones.

DrossRotzank es un popular youtuber venezolano que tomó relevancia por su contenido “de horror” en temas de cine, animación y hasta hechos da la vida real.

Sin embargo, este miércoles 12 de julio volvió a ser tendencia en redes pero no gracias a su contenido de suspenso, sino por publicar una bandera LGBT quemándose.

El hecho no pasó inadvertido por miembros de la comunidad que han defendido la “larga historia de lucha y dignidad” que representa la bandera de arcoíris.

En cambio, otros le reprocharon por recurrir a los “escándalos fáciles” para volver a ser relevante en la escena de redes sociales.

Algunos más aprovecharon la polémica para hacerle llegar su apoyo a Dross y no faltó quien dijo sentirse identificado con el mensaje.

Uno de los usuarios defendió al youtuber al afirmar que sólo se trata de una broma: “Amo a la gente que llora sin entender el humor”.

Cabe recordar que Dross tiene actualmente 40 años y se describe así mismo en redes como un “Troll que enfurece pelotudos”.

Esta no sería la primera vez que Dross se pronuncia en contra de la comunidad LGBT; el estreno de la película ‘Lightyear’ causó el enojo en el youtuber.

En junio del año pasado, Dross volvió a causar el enojo de la comunidad al sostener:

En acto que él mismo calificó como “inclusión forzada”, el youtuber volvió a arremeter diciendo:

‘El mundo ya no los apoya, la gran mayoría ahora está contra ustedes, y se está notando, la batalla cultural la perdieron ya, no porque sean homófobos, ni transfobicas, no, no es porque sean racistas, esa misma gente te defendia hasta hace diez años, ridículo, ridícula’.

Dross en live