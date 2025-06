El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Irán e Israel por romper al alto al fuego que él había anunciado tan sólo unas horas antes y aseguró que “no saben qué carajo están haciendo”.

Desde el jardín de la Casa Blanca y a punto de abordar un helicóptero, Donald Trump refirió estar “realmente descontento” por los ataques, en particular con Israel.

Trump lamentó la intensidad de los ataques entre Israel e Irán y que éstos ya se hayan prolongado.

Donald Trump tunde a Israel por lanzar bombas contra Irán por un cohete que no impactó en su territorio

Donald Trump expresó su descontento con Israel por haber lanzado una nueva ofensiva contra Irán justo después del anuncio del alto al fuego.

El presidente de Estados Unidos criticó que Israel haya lanzado muchas bombas contra Irán por haber sentido “una violación” al alto al fuego a raíz de un cohete que no impactó en su territorio .

“Se tienen que calmar. Es ridículo. Hay muchas cosas que vi ayer que no me gustaron. No me gustó el hecho de que Israel descargara (bombas) justo después del acuerdo (...) Siendo justos, Israel descargó mucho y ahora me entero de que Israel lo hizo porque sintió una violación por un cohete que no impactó en ningún lugar”, indicó Donald Trump.

“Lo violaron, pero Israel también lo violó (...). No estoy contento con Israel”, agregó.

A través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump pidió a Israel no atacar más a Irán y llevar a sus pilotos de vuelta a su país.

Donald Trump advirtió que si Israel “deja caer esas bombas” sería una violación grave.

Donald Trump asegura que Israel ya no atacará a Irán

En otra publicación hechas la mañana de este martes 24 de junio, el presidente de Estados Unidos anunció que Israel ya no va a atacar a Irán e ironizó con que todos sus aviones “se darán la vuelta y se dirigirán a casa, mientras hacen una ‘ola de avión’ amistosa a Irán”.

Según Trump, nadie más será herido y que el alto al fuego está en vigor.

Publicación de Donald Trump sobre guerra entre Israel e Irán (Especial)

Además, aseguró que Irán no volverá a reconstruir sus instalaciones nucleares.

Por su parte, el gobierno de Israel confirmó el cese al fuego contra Irán tras una conversación que sostuvieron Donald Trump y Benjamín Netanyahu.