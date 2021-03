Facebook tiene vetado a Donald Trump por la toma del Capitolio del 6 de enero

México.- Facebook solicitó al equipo de Lara Trump, nuera de Donald Trump, no subir un video de una entrevista que le hizo al expresidente de Estados Unidos y antecesor de Joe Biden para su sitio de internet The Right View.

De acuerdo con el medio Daily Mail, Facebook envió un correo al equipo de Lara Trump, esposa de Eric Trump, a las 21:26 horas del 30 mayo para pedir que no subieran a la plataforma, ni a Instagram, el video de la entrevista con el expresidente.

A las 21:51 Facebook avisó que el video con Donald Trump había sido eliminado.

Facebook veta contenidos relacionados con Donald Trump

La petición de la plataforma se realiza luego de que en enero pasado varias redes sociales suspendieron la cuenta de Donald Trump por acusarlo de promover el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero.

Lara Trump, colaboradora de Fox News, publicó ayer 30 de marzo una fotografía de la entrevista que realizó al padre de su esposo y que se transmitió en la página de internet The Right View. La entrevista sería compartida en Facebook.

Aunque la entrevista sí fue transmitida y se puede mirar en el sitio, no pudo ser publicada en la red social de Mark Zuckerberg.

Más tarde subió una captura de pantalla del correo donde una empleada de Facebook le informa de la eliminación del video.

“Eliminamos el contenido de la página de Facebook de Lara Trump que mostraba al presidente Trump hablando. De acuerdo con el bloqueo que colocamos en las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump, el contenido adicional publicado en la voz de Donald Trump se eliminará y dará lugar a limitaciones adicionales en las cuentas” Facebook

En la entrevista Donald Trump comentó que:

Quiere volver a contender por la presidencia de Estados Unidos en 2024 Criticó las políticas ecológicas de Joe Biden Criticó la “cultura de la cancelación”

Hasta el momento Facebook no ha realizado un pronunciamiento oficial.