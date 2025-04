El productor ejecutivo del programa 60 minutos, Bill Owens, presentó su renuncia a la emisión, lo que significa un golpe al periodismo en Estados Unidos por parte de Donald Trump.

De acuerdo con Bill Owens, saldrá del programa dominical porque ha perdido la independencia periodística.

Cabe señalar que el programa 60 minutos se ha enfrentado en los últimos meses a la presión de Donald Trump, quien demandó a la cadena CBS por 10 mil millones de dólares por “comportamiento ilegal e ilícito”.

El productor ejecutivo del programa 60 minutos desde 2019, Bill Owens, compartió a sus colaboradores un comunicado donde anunció su renuncia.

De acuerdo con Owens, ha quedado claro que “no se le permitirá dirigir el programa” ni tomar decisiones independientes basadas en lo que es correcto para 60 Minutos y para la audiencia ante la presión de Donald Trump.

“En los últimos meses, ha quedado claro que no se me permitirá dirigir el programa como siempre lo he hecho, ni tomar decisiones independientes basadas en lo que es correcto para ’60 Minutes’, lo que es correcto para la audiencia (...) me hago a un lado para que el programa pueda seguir adelante”

Bill Owens