Donald Trump volvió a lanzar su amenaza de deportar a ciudadanos aunque hayan nacidos en Estados Unidos, debido a que señaló que tal vez ese se trate “del siguiente trabajo”.

Así lo declaró el presidente durante el acto en el que inauguró el polémico centro de detenciones para migrantes ubicado en el Parque Nacional de los Everglades, Florida, Alligator Alcatraz.

En el evento donde tuvo espacio incluso para burlarse de los migrantes, Donald Trump insistió en su amenaza de deportar a ciudadanos a pesar de que hayan nacido en Estados Unidos.

Al seguir con su férrea posición en contra de los migrantes, el presidente Donald Trump volvió a hablar sobre la posibilidad de iniciar con la deportación de ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Al respecto, el mandatario sostuvo que tal vez “el siguiente trabajo” que deba llevar a cabo en materia migratoria, es el de deportar a los ciudadanos de origen extranjero pese a que hayan nacidos en el país.

Fue luego de que representantes de la prensa le cuestionaron sobre su postura en torno al tema, que Donald Trump dijo que desde su óptica lo más adecuado también sería sacarlos de Estados Unidos.

Por lo anterior, el presidente señaló que quizás las acciones que va a poner en marcha su administración para continuar con las medidas migratorias, es justamente deportar a ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Cabe destacar que no se trata de la primera ocasión en la que Donald Trump habla sobre la posibilidad de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, que está consagrada en la Constitución.

Pese a ello y aun cuando volvió a sacar a relucir su opinión sobre el asunto, hasta el momento no existe ninguna iniciativa o proyecto que pueda concretar la expulsión de estadounidenses nacidos en el país pero de origen extranjero.

Luego de insistir en su postura a favor de deportar a ciudadanos nacidos en Estados Unidos, pero de origen extranjero, el presidente Donald Trump se lanzó una vez más en contra de su antecesor en el cargo, Joe Biden.

Así ocurrió debido a que durante la inauguración del centro de detenciones, Alligator Alcatraz, Donald Trump acusó que durante el gobierno de Joe Biden se puso en marcha una dañina “política de puertas abiertas”.

En torno a ello, afirmó que la apertura para los migrantes provocó un aumento en los índices de inseguridad y criminalidad, lo cual aseveró, quedó de manifiesto dado que él dejó mejores cifras en su primer gobierno.

“Teníamos cuando me fui, una frontera muy poderosa. No tuvimos ningún problema. La abrió el primer día. Simplemente abrió la frontera. La gente no podía creerlo”

Donald Trump