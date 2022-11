El ex presidente de Estados Unidos , Donald Trump actúa como niño de primaria, dio a conocer James Robison, quien se desempeñó previamente como guía espiritual del también empresario.

Así lo reveló el ex guía espiritual de Donald Trump al participar en una reunión de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos (NACL), ayer miércoles 16 de noviembre.

En el encuentro, James Robinson lanzó una critica contra el expresidente de Estados Unidos, pues consideró que no tiene la capacidad de administrar un país cuando actúa como niño de primaria.

Donald Trump (Michael Conroy / AP)

Ex guía espiritual de Donald Trump se lanzó en su contra

De acuerdo con lo reportado por el diario The Washington Post, el ex guía espiritual de Donald Trump reveló que el ex presidente de Estados Unidos actúa como niño de primaria.

Al respecto, la información refiere que quien actualmente se desempeña como televangelista , criticó a Donald Trump por la postura que asume ante los conflictos incluso menores.

Y es que el reporte indica que en un encuentro de una asociación política de corte cristiano, James Robinson afirmó que Donald Trump no es capaz de administrar sus problemas.

Lo anterior debido a que el ex guía espiritual de Donald Trump afirmó que durante el tiempo que trabajó con el empresario , pudo identificar que se comportaba “como niño de primaria”.

Considera ex guía espiritual de Donald Trump que expresidente no es capaz de resolver problemas grandes

En su crítica, el ex guía espiritual afirmó que el exmandatario “se pega un tiro en el pie cada mañana que se levanta y abre la boca” debido a la actitud infantil que asume.

Por dicha razón, James Robinson sentenció que Donald Trump no es capaz de encontrar soluciones a problemas de importancia mayor, cuando no resuelve “problemas insignificantes”.

“Si el señor Trump no puede detener sus pequeños problemas insignificantes, ¿cómo espera que la gente detenga los problemas importantes?” James Robinson

Ante los dichos de James Robinson, hasta el momento el equipo de Donald Trump no ha emitido ningún pronunciamiento o respuesta.

Cabe destacar que la revelación del ex guía espiritual se dio apenas un día después de que Donald Trump confirmó que buscará ser presidente de Estados Unidos para un segundo periodo.