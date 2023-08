El hijo del actor Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, fue detenido en Tailandia después de haberse confesado culpable por el asesinato y descuartizamiento de su amigo Edwin Arrieta Arteaga, como aseguró para Efe.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin” Daniel Sancho

“Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, explicó Daniel Sancho en presencia de sus abogadas de oficio.

El hijo Rodolfo Sancho (actor que es mejor conocido por su papel de Julián Martínez en la serie de televisión El Ministerio del Tiempo) fue detenido en la isla tailandesa de Koh Phangan el 4 de agosto de 2023.

Daniel Sancho es acusado de asesinato premeditado, ocultación y sustracción de partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de esta.

En declaraciones de Daniel Sancho a @EFEnoticias afirma que las autoridades tailandesas le estaban tratando bien y que nadie le ha pegado o hecho daño.



También confirma que ha podido hablar durante la detención con su padre Rodolfo Sancho y amigos. pic.twitter.com/5lovh98C3B — Dani Lovsky (@dani_lovsky) August 6, 2023

Daniel Sancho sobre Edwin Arrieta Arteaga: “Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”

Daniel Sancho negó tener una relación sentimental con Edwin Arrieta Arteaga: “Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio”.

El hijo del actor Rodolfo Sancho explicó que Edwin Arrieta Arteaga lo invitó a abrir restaurantes en países como México, Chile y Colombia:

“Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio” Daniel Sancho

En relación a su detención, Daniel Sancho explicó que confesó su culpabilidad tras haberle realizado pruebas de ADN; “no me sentí cómodo, pero tampoco forzado. Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción”, dijo.

“Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo” Daniel Sancho

La familia de Rodolfo Sancho pidió a los medios de comunicación “se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado y lanzar informaciones que pudieran interferir en el desarrollo de la justicia” y solicitó:

“Máximo respeto, tanto por el propio Daniel Sancho como por toda la familia, en estos momentos delicados y de máxima confusión” Familia de Rodolfo Sancho

Daniel Sancho sobre Edwin Arrieta Arteaga: “Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”

Daniel Sancho viajó a Tailandia desde el 30 de julio de 2023 y explicó que el cirujano Edwin Arrieta Arteaga decidió acompañarlo. “Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”, contó para la agencia Efe.

Durante el proceso de reconstrucción de los hechos, Daniel Sancho visitó la playa Haad Rin, donde supuestamente estuvo con Edwin Arrieta Arteaga antes de la desaparición del cirujano, la cual denunció el propio Sancho,

Sin embargo, la policía tailandesa aseguró que Daniel Sancho se confesó culpable del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga por “celos” y temor de que “le engañara”.