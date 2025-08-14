La congresista Anna Paulina Luna reveló la supuesta existencia de ‘seres interdimensionales’ durante su participación en un podcast.

La congresista demócrata de Florida, Estados Unidos, señaló para el podcast ‘Joe Rogan Experience’ que tanto ella como otros congresistas ya han solicitado información sobre las “incidencias UAP”, es decir, de un fenómenos aéreos no identificados de los que se tiene reporte.

Además, Anna Paulina Luna aclaró que si bien no ha presenciado un fenómeno aéreo que no corresponde con los movimientos que realizaría una aeronave construida con “nuestra tecnología” está segura de que estos ‘seres interdimensionales’.

Anna Paulina Luna, congresista de Estados Unidos asegura tener pruebas de la existencia de ‘seres interdimensionales’

Anna Paulina Luna aseguró en el podcast Joe Rogan Experience que, aunque pueda sonar “loco”, hay pruebas de la presunta existencia de ‘seres interdimensionales’.

Sin embargo, no son fácilmente perceptibles ya que no contamos con la tecnología para detectarlos pero, aseguró, existen fuera de lo que conocemos como nuestra dimensión.

“Creo que realmente pueden operar a través de los espacios de tiempo que tenemos actualmente", dijo la congresista demócrata de Estados Unidos, quien además afirmó que su afirmación sobre la existencia de ‘seres interdimensionales’ se basa en “información que nos han dado”.

“Y eso no es algo que se me haya ocurrido. Se basa en lo que hemos visto. Se basa en la información que nos han dado” Anna Paulina Luna, congresista de Estados Unidos

Cabe recordar que la congresista demócrata Anna Paulina Luna, así como el republicano James Comer, enviaron cartas a varios secretarios federales para solicitar los registros de todos los avistamientos de UAP.

Se trata de misivas enviadas a:

Marco Rubio, secretario de Estado

Pete Hegseth, secretario de Defensa

John Ratcliffe, director de la CIA

¿Cuáles son las pruebas de la supuesta existencia de ‘seres interdimensionales’? Esto dice la congresista de Estados Unidos Anna Paulina Luna

Anna Paulina Luna afirmó en el podcast que, a través de sus investigaciones ha podido recolectar pruebas de la existencia de los ‘seres interdimensionales’.

La congresista de Estados Unidos dijo que, a través de informes e imágenes ha comprobado la existencia de estos seres, así como de testimonios “muy creíbles” sobre movimientos realizados fuera del tiempo y el espacio.

“Basado en el testimonio de los testigos que se han presentado. Pero lo que puedo decirle es que simplemente nos dicen que... han visto cosas...Basándome en las fotos que he visto, estoy muy segura de que existen cosas ahí fuera que no han sido creadas por la humanidad” Anna Paulina Luna, congresista de Estados Unidos

La congresista de Estados Unidos señaló que no ha visto una nave espacial, un portal o cualquier otra incidencia UAP; sin embargo, continúa con la búsqueda de información que la conduzca a más evidencia de su existencia.

Asimismo, recordó que lidera un equipo de trabajo para la descalcificación de los secretos del gobierno de Estados Unidos y agregó que ha hablado con pilotos de la Fuerza Aérea que afirmaron que los avistamientos de UAP están siendo encubiertos.