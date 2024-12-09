Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se encuentra en la lista de personalidades candidatas a ser nombradas Persona del Año 2024 por la revista Time.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum se encuentra en la lista de 10 personajes de la política y los negocios más destacados del año, como Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.

En la lista prelimiar también se encuentran Kamala Harris, ex candidata demócrata a presidenta de Estados Unidos, así como Elon Musk, el magnate y dueño de X, Tesla y SpaceX.

El perfil ganador como Persona del Año 2024 será anunciado el 12 de diciembre ¿será que Claudia Sheinbaum gana dicho nombramiento?

Since 1927, TIME has named a person, group, or concept that had the biggest impact—for good or ill—on the world. See the shortlist for TIME's Person of the Year 2024: https://t.co/SzNi7g5aJn — TIME (@TIME) December 9, 2024

¿Quiénes son los 10 candidatos a ser nombrados Persona del Año 2024?

Las 10 personas que son candidatas a ser nombradas Persona del Añopor la revista time son:

Kamala Harris Kate Middleton Elon Musk Yulia Navalnaya Benjamin Netanyahu Jerome Powell Joe Rogan Claudia Sheinbaum Donald Trump Mark Zuckerberg

Time reconoce a Claudia Sheinbaum como primera presidenta

La revista Time destaca de Claudia Sheinbaum que es la primer presidenta de México y a la vez que es la primera líder de judía en los más de 200 años de independencia del país.

También relata que la campaña de Claudia Sheinbaum estuvo centrada en la atención de los pobres.

No obstante, no deja de lado las problemáticas de México como las dificultades económicas de México y la “creciente violencia organizada”.

Time destaca posición de Claudia Sheinbaum ante Donald Trump

A poco más de dos meses de haber asumido el cargo, la revista Time destacó la posición de Claudia Sheinbaum ante las presiones de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, sobre poner aranceles a productos mexicanos.

Time dijo que la respuesta de Claudia Sheinbaum fue “firme” al indicar que México también impondría aranceles a Estados Unidos.

Time coloca a Claudia Sheinbaum en lista Time100 Climate

La revista Time también colocó a Claudia Shienbaum en su lista de 100 personalidades en cuanto a ciencia climática.

Ahí se señala que es una ex académica que contribuyó a la redacción de dos informes para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas.

Time considera que Claudia Sheinbaum tiene un camino complicado pues a pesar de su experiencia en cuanto a medio ambiente dirige un país rico en petróleo el cual es azotado por sequias y huracanes.

Algunas de las acciones que se destacan de Claudia Sheinbaum son los primeros autobuses eléctricos de la capital, así como la colocación de paneles solares en la central de abasto, las más grande de América Latina.

Asimismo, se destaca que enfrenta prioridades conflictivas debido a que busca seguir apuntalando Pemex y a la vez llevar a cabo una transición energética.