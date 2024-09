La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que no invitó a la princesa Leonor en lugar del rey Felipe VI de España a su toma de posesión del 1 de octubre, como lo afirmó el diario español ABC.

Así dejó en claro claro que su invitación se reduce únicamente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aunque finalmente hayan decidido no enviar a ningún representante del Estado español.

Claudia Sheinbaum recordó los términos de su carta diciendo que solo se invitó a Pedro Sánchez y no se invitó a Felipe VI ni a la princesa Leonor.

“No, nada de eso, no hubo nada de eso, se los puedo asegurar. Se invitó, como lo digo en la carta, al presidente de España y nadamás. No se invitó pues a la princesa (Leonor)” Claudia Sheinbaum. Presidenta electa de México

Claudia Sheinbaum, Presidenta electa, negó que haya invitado a la Princesa Leonor como alternativa para que no viniera el Rey Felipe VI de España a su ceremonia del 1 de octubre.



📹/Especial pic.twitter.com/vk0PWONmJk — REFORMA Nacional (@reformanacional) September 27, 2024

ABC dijo que Claudia Sheinbaum intentó sustituir la no invitación al rey de España, Felipe VI, por la de su hija, pero ello no fue aceptado por Pedro Sánchez, quien en una conferencia dijo que no iba a hablar de esa llamada entre él y la presidenta electa.

La llamada entre Sánchez y Sheinbaum fue muy «tensa», dejó un amargo sabor de boca a ambas partes. Jesús Ramírez Cuevas el gran manipulador que insistió en no invitar al rey. Equipo de Sheinbaum propuso sustituirlo por su hija Leonor. Sánchez dijo no. @abc_es Abro 🧵con citas. pic.twitter.com/VPvmtQY0gD — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) September 26, 2024

Leonor se encuentra estudiando en la Armada española ¿podría haber venido a México?

Cabe recordar que la princesa Leonor, como su padre, inició estudios en las Fuerzas Armadas de su país, por lo que queda la duda de si pudo haber venido a México en caso de haber sido invitada.

La hija del rey Felipe VI y Letizia inició sus estudios voluntariamente en las Fuerzas Armadas, al igual que lo hizo su padre, como parte de su formación rumbo a la corona.

Inició en agosto de 2023 en el Ejército de Tierra en Zaragoza, España, donde estuvo once meses.

Leonor juró la Constitución de España en octubre de 2023 en una especie de salida pública a partir de la cual ha tenido mayor exposición mediática.

Actualmente Leonor estudia en la Armada de España donde, inició apenas en agosto de 2024 como guardiamarina en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, Galicia y terminara sus estudios en enero de 2025.

Posteriormente a ello se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián Elcano donde aprenderá a navegar de manera tradicional por cuatro meses y visitará varios puertos.

En un tercer periodo tendrá formación en el Ejército del Aire y acudirá a San Javier, Murcia, probablemente a mitad de 2025.

Claudia Sheinbaum: Congresistas de oposición sí fueron invitados por Morena

A pesar de que el gobierno español no estará representado en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, desde España se afirma que varios congresistas sí fueron invitados por morena y estarán en México el 1 de octubre.

Serán al menos tres legisladores, uno de ellos es Gerardo Pisarello, del partido Sumar, quien criticó al rey Felipe VI por preferir la arrogancia y recordó que México no es un país de súbditos sino un país libre.

Claudia Sheinbaum ofrecerá cena a asistentes a su toma de protestas

Claudia Sheinbaum detalló que la noche del lunes 30 de septiembre tendrá una cena con los invitados a su toma de protesta.

No obstante, detalló que será una cena oficial donde estarán presidentes y primeros ministros.