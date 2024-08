La diputada de Morena, Ifigenia Martínez, será quien entregue la banda presidencial a quien ostentará el cargo de primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y esta es la explicación del por qué.

Claudia Sheinbaum está a poco más de un mes de convertirse en la presidenta constitucional de México, siendo la primera en 200 años de República, tal como se ha destacado.

Y es desde el pasado 15 de agosto, la presidenta electa , ya que fue ese día que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregó su constancia de mayoría.

Hoy miércoles 28 de agosto, Ricardo Monreal confirmó que será Ifigenia Martínez quien coloque la banda presidencial a Claudia Sheinbaum ya que fue elegida como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Es el artículo 37 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que establece que será la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, quien coloque la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

Esto se realiza una vez que el presidente saliente, en este caso Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se la entrega también a Ifigenia Martínez, como presidenta de la Cámara de Diputados.

Igualmente, antes de que Ifigenia Martínez le coloque la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre y como dicta el artículo constitucional 87, la presidenta electa deberá rendir protesta:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”

Toma de protesta establecida en el artículo 87 de la Constitución Política de México