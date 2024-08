Este día será el cambio de gobierno, el cual se realiza cada seis años, que en este caso, también será la fecha en que la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asuma la presidencia de México.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum, recibió su constancia de mayoría de manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 15 de agosto.

Esto fue tras ganar las elecciones 2024 que tuvieron lugar el domingo 2 de junio , con una preferencia mayor del 55%, desde entonces, Claudia Sheinbaum sigue trabajando en su transición de gobierno.

Estipulado como nuevo día de descanso oficial, recorriéndose dos meses, ya que anteriormente tenía lugar en diciembre, Claudia Sheinbaum comenzará su mandato presidencial en esta fecha.

Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia tras la salida del actual presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) quien terminará su mandato el día 30 de septiembre .

Entonces, ¿cuándo entra Claudia Sheinbaum a la presidencia de México? Será el 1 de octubre de 2024, cargo en el que se mantendrá hasta el 30 de septiembre de 2030.

Ese día, tal como se realiza cada 6 años, Claudia Sheinbaum tomará protesta, para después, dar su primer discurso como presidenta constitucional de México desde el Zócalo de Ciudad de México (CDMX).

En el discurso que dará desde el Zócalo capitalino, Claudia Sheinbaum dará a conocer su plan sexenal, después de una recepción con los mandatarios que invitó a su toma de protesta, a nivel internacional.

Pero, ¿qué hará Claudia Sheinbaum en su toma de protesta? Como presidenta electa, jurará con 61 palabras ante la Cámara de Diputados, para que asuma la presidencia:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.

Toma de protesta ante la Cámara de Diputados