Un choque entre un buque cisterna y un crucero fluvial provocó una emergencia en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, durante la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026.

El impacto dejó parcialmente sumergida a la embarcación turística y movilizó a equipos de rescate para auxiliar a los pasajeros y tripulantes. Al menos 12 personas cayeron al agua.

Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos posteriores al choque, así como a varias personas con chalecos salvavidas y algunas dentro del agua mientras se desarrollaban las labores de rescate.

Choque entre buque cisterna y crucero en Nueva Orleans deja embarcación parcialmente sumergida (@TheInsiderPaper)

Crucero queda parcialmente sumergido tras colisión con buque cisterna en Nueva Orleans

La tarde de este viernes 13 de noviembre se registró un choque entre un buque cisterna Atlantic Asphalt y un American Heritage, perteneciente a la compañía American Cruise Lines, que se encontraba atracado cerca del puerto de Nueva Orleans.

Reportes señalan que el crucero transportaba cerca de 120 pasajeros, además de integrantes de la tripulación. El choque provocó que este comenzara a inclinarse, hasta quedar parcialmente sumergido en el río.

La colisión entre el buque cisterna y el crucero provocó la movilización de elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos, policías portuarios, bomberos, autoridades locales y servicios médicos de emergencia.

Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados, pero hasta el momento no se ha dado a conocer si hay personas lesionadas o alguna víctima mortal. La causa del accidente permanece bajo investigación.

Entre las primeras versiones se mencionó que el buque cisterna pudo haber presentado una falla de propulsión antes del impacto, aunque esta hipótesis no había sido confirmada oficialmente.