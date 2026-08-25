Karen Solomon, activista estadounidense que defendía la salud mental de los agentes de seguridad y socorristas, fue encontrada muerta en un bosque cercano a su vivienda, días después de que su esposo, Kurt Solomon, agente de policía de Worcester, Massachusetts, Estados Unidos fuera asesinado.

La mujer, de 58 años, había desaparecido después de que policías de Worcester acudieran a la vivienda del matrimonio tras recibir una llamada de emergencia.

En el lugar, las autoridades encontraron a Kurt Solomon muerto por una herida provocada con un objeto punzocortante.

Karen Solomon se convirtió posteriormente en una de las principales sospechosas de la investigación, luego de que las autoridades la señalaran por un presunto caso de agresión y lesiones con un arma peligrosa. Sin embargo, días después fue localizada sin vida en una zona boscosa cercana a su domicilio.

¿Cuándo vieron por última vez a Karen Solomon?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Karen Solomon fue vista por última vez durante la madrugada del martes en las imágenes de una cámara de timbre.

En el video, la activista aparece caminando por una calle mientras vestía una camiseta, shorts y chanclas.

Las imágenes fueron registradas apenas unos minutos después de que policías de Worcester acudieran a la vivienda de los Solomon para atender una llamada de emergencia.

Las autoridades no dieron detalles sobre el contenido de las llamadas.

Sin embargo, los primeros reportes indican que Karen Solomon habría sido identificada como la mujer que realizó el primer alertamiento desde la vivienda, pero posteriormente dejó de responder.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron a Kurt Solomon sin vida debido a una herida provocada con un objeto punzocortante.

Además, las autoridades reportaron la desaparición de una camioneta Toyota Highlander gris perteneciente al matrimonio.

Después de varios días de búsqueda, dos trabajadores de un hospital de rehabilitación de la zona informaron sobre el hallazgo del cuerpo de Karen Solomon, aproximadamente a media milla del lugar donde había sido captada por la cámara de seguridad.

Recuerdan a Kurt Solomon como un “tipo increíble”

Tras conocerse la muerte de Karen Solomon, el jefe de policía de Worcester, Paul Saucier, recordó a Kurt Solomon y destacó su trayectoria dentro del departamento.

“Kurt era un tipo increíble. Fue un policía extraordinario y una persona extraordinaria, y de verdad se le va a extrañar”, declaró Saucier.

El jefe de policía también informó que se realizaría un velorio para Kurt Solomon el martes y su funeral el miércoles.

Karen Solomon defendía la salud mental de policías y socorristas

Además de su trabajo como activista, Karen Solomon escribió dos libros sobre las experiencias físicas y psicológicas que enfrentan los socorristas.

También ayudó a poner en marcha First H.E.L.P., una organización dedicada a promover la salud mental y el bienestar de agentes de policía, bomberos y otros profesionales de atención de emergencias.

Los registros judiciales señalan que Karen y Kurt Solomon compartían una vivienda y habían estado casados.

Sin embargo, las autoridades declinaron proporcionar detalles sobre su relación actual, al citar normas de privacidad relacionadas con casos de violencia doméstica.

La investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de ambos continúa.