La Fiscalía del Distrito Sur de California presentó siete cargos federales por narcoterrorismo contra Carlos Páez, alias “Carlitos Rugrats”, señalado como líder de la organización criminal Los Rugrats.

Según la acusación, Carlos Páez dirige una red de fabricación y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína, reforzando las operaciones de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.

Los cargos incluyen narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y conspiración internacional.

Actualmente, Carlos Páez se encuentra prófugo, con orden de captura internacional, mientras el FBI lo acusa de sembrar violencia en México.

Los siete cargos federales por los que acusarfon a Carlos Paez en Estados Unidos

Los cargos que enfrenta Carlos Paez, alias “Carlitos Rugrats”, van desde 20 años de prisión a cadena perpetua:

Narcoterrorismo

Apoyo material al terrorismo

Empresa criminal continua

Conspiración internacional para distribuir sustancias controladas

Conspiración para distribuir sustancias controladas

Conspiración para importar sustancias controladas

Conspiración para lavado de dinero

Detienen a dos presuntos altos mandos del Cártel de Sinaloa en Culiacán (Especial)

Medios señalan que la acusación por narcoterrorismo contra “Carlitos Rugrats” fue posible gracias a que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que designó al Cártel de Sinaloa como u na organización terrorista.

Hasta el momento, Carlos Alberto Páez Pereda se encuentra prófugo de la justicia y en libertad.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo tiene fichado como narcotraficante, mienras que cuenta con una orden de captura internacional por parte dela Policía Nacional de la República Dominicana.

El agente especial a cargo Mark Remily del FBI declaró que el gobierno de los Estados Unidos continuará en su lucha contra el narcotráfico hasta llevar a los responsables ante la justicia.

En su discurso señaló que “Los Rugrats” son una organización que ha sembrado la violencia en México con secuestros y asesinatos.