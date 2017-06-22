Venezuela.- La canciller Delcy Rodríguez dejará su cargo para postularse a la Asamblea Nacional Constituyente, anunció el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En opinión del mandatario, “la canciller merece el reconocimiento de todo el país porque ha defendido como una tigra la soberanía, paz e independencia de Venezuela”.

La labor de la excanciller de obtener el cargo, será la de corredactar una nueva Constitución en la Asamblea Nacional, tras su labor desde diciembre de 2014 en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El reemplazo de Rodríguez en la Cancillería de Venezuela, será Samuel Moncada quien fungía como embajador del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con información de CNN y EFE