Una popular marca de café soluble fue retirado en Estados Unidos ante el riesgo de causar daño intestinal, así lo anunció la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Las autoridades de Estados Unidos retiraron este café soluble como medida preventiva tras detectar un posible riesgo de salud en los usuarios y así evitar el daño intestinal que causa este producto.

De acuerdo con la información, la compañía habría accedido voluntariamente a retirar este café soluble e inició de inmediato una investigación interna para determinar el origen del problema; los detalles del retiro de Clover Valley Instant Coffee.

Retiran café soluble en Estados Unidos; los detalles. (Getty Images)

Este es el café soluble retirado en Estados Unidos por causar daño intestinal

La FDA y una reconocida cadena minorista decidieron retirar en Estados Unidos tres lotes de café soluble tras detectar un posible riesgo para la salud de los consumidores, ya que causa daño intestinal.

Según el anunció emitido por la FDA, se retiraron tres lotes del café soluble Clover Valley Instant Coffee de ocho onzas, distribuido exclusivamente en Dollar General, cadena de distribución a bajos precios.

La empresa y la FDA recomendaron desechar el producto y solicitar un reembolso al correo customercare@dollargeneral.com ; estos son los tres lotes del café soluble Clover Valley Instant Coffee que fueron retirados:

L-5163 (vencimiento 12/13/2026) L-5164 (vencimiento 12/13/2026) L-5165 (vencimiento 12/14/2026)

Clover Valley Instant Coffee (Cortesía)

Café soluble de Dollar General fue retirado en Estados Unidos; esto lo hace tan peligroso

El café Clover Valley Instant Coffee de Dollar General fue retirado en Estados Unidos luego de detectar la posible presencia de fragmentos de vidrio en el interior del producto, lo que sería un riesgo para los consumidores.

Consumir los lotes de café Clover Valley Instant Coffee de Dollar General que contienen fragmentos de vidrio, causaría lesiones severas como perforación intestinal, además de otros riesgos como:

Daños dentales

Cortes en boca o garganta

Hasta el momento no se han reportado casos de personas afectadas por el café Clover Valley Instant Coffee de Dollar General, sin embargo, ya fue retirado del mercado y se investiga el caso.

Cabe mencionar que el retiro del café soluble Clover Valley Instant Coffee de Dollar General aplica en 48 jurisdicciones de Estados Unidos, entre ellos: