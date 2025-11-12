Buenos Aires prohíbe acceso a conciertos y partidos de fútbol a deudores alimentarios

La ciudad de Buenos Aires, Argentina, ha prohibido el acceso a conciertos y partidos de fútbol a deudores alimentarios.

Con la intención de controlar a deudores alimentarios morosos, las autoridades argentinas han tomado medidas que llegan hasta los espectáculos culturales masivos.

Buenos Aires confirma que prohíbe acceso a conciertos y partidos de fútbol a deudores alimentarios

El gobierno de Argentina limitará las actividades recreativas de quienes incumplan su deber alimentario.

Los deudores no podrán acceder a partidos de fútbol o eventos culturales como conciertos demás de 5 mil personas.

La acción de prohibir el paso a deudores alimentarios en conciertos llegó en junio y se suma a los controles que se aplicaron a partidos de fútbol desde marzo pasado.

Consiste en una mediada contemplada en la ley Nº 6.771, sancionada por la Legislatura en el pasado mes de diciembre.

En su momento, el ministro de Justicia en Buenos Aires, Gabino Tapia aseguró que “es una obligación” cumplir con la cuota alimentario.

Esto porque se trata de un derecho a favor de niños y adolescentes.

Impiden acceso a concierto en Buenos Aires a dos deudores alimentarios

Durante la prueba piloto en junio pasado para negar el acceso a deudores alimentarios en conciertos, dos personas se quedaron sin entrar al recital de Los Piojos en Buenos Aires.

Los infractores eran de Neuquén y pretendían asistir al espectáculo musical en el estadio Monumental de River, en el barrio de Núñez.

No obstante, se quedaron con las ganas de escuchar a Los Piojos en vivo, ya que figuraban en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

Desde entonces se han realizado diversos operativos en estadios de fútbol y conciertos.

La medida busca crear conciencia entre los deudores alimentarios, ya que no pueden priorizar actividades recreativas sin cumplir sus deberes como padres.