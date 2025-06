Jeff Bezos -de 61 años de edad- y Lauren Sánchez escogieron Venecia para celebrar su boda, sin embargo los tres días de festejos se vieron manchados por las protestas.

El creador de Amazon, Jeff Bezos, y su pareja la exconductora Lauren Sánchez tuvieron una celebración de alto perfil a la que acudieron atletas, celebridades, influencers y líderes empresariales.

Sin embargo, no todo fue felicidad para Jeff Bezos y Lauren Sánchez -de 55 años de edad- y es que su lujosa boda se vio empañada por las protestas en Venecia.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos en su boda (@laurensanchezbezos)

Ola de protestas en Venecia empañan la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez estuvo marcada por el glamur y el romanticismo, en la que se incluyó grandes lujos y una lista de invitados repleta de celebridades.

Pero mientras que Jeff Bezos y Lauren Sánchez disfrutaban de su lujosa boda, Venecia se enfrentó a una ola de protestas de ciudadanos y colectivos que dejaron ver su indignación.

Bajo el lema “No Space for Bezos” (No hay espacio para Bezos) y “Venecia no está en venta” ciudadanos acusaron al creador de Amazon de “comprar” un patrimonio cultural que ya sufre por el turismo masivo.

Activistas y residentes salieron a manifestarse en contra de los efectos colaterales de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Y es que de acuerdo con los manifestantes la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez causó:

El cierre de canales

Mayor presencia de controles de seguridad

Represión de miembros del grupo ecologista Extinction Rebellion

De esta manera los manifestantes pedían que se priorizará la vida cotidiana de los locales, por encima de los intereses millonarios.

La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez estuvo marcada por el contraste entre el glamur exhibido y el malestar ciudadano por el impacto que tendría en Venecia.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez (Jeff Bezos Instagram @jeffbezos)

Ante las protestas, autoridades de Venecia resaltan los beneficios económicos de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Para muchos venenciados no se justifica el beneficio económico que se tuvo con la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, con el precio que pagó los ciudadanos de Venecia.

Pero no solo en Venecia, las críticas hacia la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez también se hicieron presentes en las redes sociales.

Y es que muchos han criticado a Jeff Bezos por el impacto ambiental de sus empresas y las condiciones laborales que han sido denunciadas en Amazon.

Las críticas también han estado dirigidas a los efectos medioambientales que conllevan los al menos 95 jets privados usados por los invitados del multimillonario, las decoraciones, los traslados, entre otros aspectos de la boda.

Ante las protestas, el presidente regional Luca Zaia aseguró que el 80% del gasto tendrá impacto directo en la economía local.

Además de que anunció que Jeff Bezos donará 65 887 462 de pesos (3.5 millones de dólares) a una asociación de protección de la laguna, la Universidad Internacional de Venecia y la Unesco.

El prefecto de Venecia, Darco Pellos, aseguró a AFP que no se bloqueó la ciudad y que no se había requerido de ningún “refuerzo” policial adicional al que ya se tenía previsto por la temporada de verano.