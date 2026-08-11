Bashar al-Assad, quien fue presidente de Siria, fue condenado a muerte por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Penal de Damasco, quien también condenó al hermano menor del presidente derrocado, Maher al-Assad, por el conflicto de 14 años en Siria que dejó alrededor de medio millón de muertos.

Sin embargo, estas sentencias se dieron en ausencia de los condenados, quienes se encuentran en Rusia desde diciembre de 2024, cuando pidieron asilo político tras el colapso de su gobierno.

Tribunal condena a muerte a Bashar al-Assad y cercanos por crímenes de guerra en Siria

El Tribunal Penal de Damasco declaró culpable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a Bashar al-Assad, expresidente de Siria, en audiencia de éste, por provocar la muerte de medio millón de personas.

En una transmisión en vivo por televisión estatal de la sesión judicial, el juez Fakhareddine al-Aryan aseguró que “Bashar Assad utilizó organismos estatales para cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, su hermano menor, Maher al-Assad, fue sentenciado por los mismos crímenes a pesar de que ninguno se encuentra en Siria desde diciembre de 2024.

Se trata de las primeras sentencias dictadas por el Cuarto Tribunal Penal de Damasco contra Assad o miembros de su círculo íntimo desde que las cinco décadas de poder de la familia Assad llegaron a su fin hace 20 meses.

Condenan a muerte a primo de Bashar al-Assad en Siria; escuchó su sentencia dentro de una jaula

Por otra parte, el tribunal sirio condenó a muerte a Atef Najib, primo materno de Bashar al-Assad, quien, de acuerdo con las autoridades, se encontraba dentro de una jaula por su seguridad.

Atef Najib fue condenado por supervisar la represión en la provincia sureña de Daraa, que desencadenó el levantamiento y la guerra civil.

Sin embargo, el juez Fakhareddine Al-Aryan aseguró que el primo de Bashar al-Assad puede apelar.

Tras la sentencia, el abogado de las víctimas de Najib aseguró que “hoy se celebra una victoria del derecho sobre la injusticia, una victoria del pueblo sirio contra el régimen derrocado”.