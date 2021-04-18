México.- La Policía de Bogotá, en Colombia, informó que subió a 21 la cifra de muertos por el atentado con un carro bomba perpetrado este jueves contra una de sus academias, incluido el terrorista responsable del atentado.

"Lamentablemente, el saldo preliminar es de 21 personas fallecidas, incluyendo al responsable del hecho, y de 68 heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros asistenciales con el apoyo de organismos de socorro y emergencia del Distrito" de Bogotá, indicó la corporación en un comunicado.

Este balance duplica la cifra de muertos manejada a lo largo del día, que reportaba 10 fallecidos, aunque esta noche la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, habló de 11 víctimas mortales.

El ataque contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, donde estudian uniformados de Colombia y otros países latinoamericanos ocurrió poco después de las 9:30 hora local de este jueves.

El comunicado de la Policía confirmó que en la detonación fueron utilizados "80 kilos de pentolita, los cuales fueron incorporados dentro de un vehículo que ingresó de manera violenta" a la academia policial.

"Las pesquisas iniciales indican que el presunto autor material fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó a las instalaciones de la Escuela de Cadetes en un vehículo Nissan Patrol color gris modelo 1993 de placas LAF-565", detalló el documento.

Hasta ahora las autoridades no han informado de posibles vínculos de Rojas Rodríguez con algún grupo armado ilegal.

Con información de EFE.