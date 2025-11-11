El Ministerio Interior de España notificó que fue asegurado un tesoro arqueológico originario de México, ocurrido en agosto pasado en el aeropuerto de Bilbao; esto se sabe del contrabando.

Sin embargo, tal como confirmaron, sólo días después del hallazgo se aseguraron restos arqueológicos de Ecuador, aunque de momento no se ha señalado una relación entre ambos decomisos.

Restos arqueológicos de México fueron asegurados en el aeropuerto de Bilbao

A inicios de agosto, la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana del aeropuerto de Bilbao y la Guardia Civil aseguraron restos arqueológicos originarios de México de valor histórico.

Acorde con lo señalado, las autoridades de España localizaron cinco restos arqueológicos de diferentes tamaños y formas, con impresiones de organismos marinos en la maleta de un viajero procedente de México.

Aunque no revelan su identidad ni si se encuentra detenido, el Ministerio Interior explicó que las adquirió en una localidad de México aunque no logró aportar documentación que acreditara dicha versión.

Debido a esto, enviaron las piezas arqueológicas al Instituto Geológico y Minero de España, quienes verificaron el material y confirmaron que se tratan de formaciones geológicas del noroeste de México.

Las piezas arqueológicas ya fueron notificadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quienes confirmaron que son parte del patrimonio cultural y pidieron sean devueltas.