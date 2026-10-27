Beatrice Keul, exconcursante de Miss Suiza, acusa a Donald Trump de agresión sexual, según un informe sobre el caso Epstein.

Tal señalamiento salió a relucir en un informe publicado por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, sobre el vínculo de Donald Trump con Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual.

Beatrice Keul acusa a Donald Trump de agresión sexual en archivos de Epstein

De acuerdo con las declaraciones de Beatrice Keul, la violación habría tenido lugar en noviembre de 1993, en el Hotel Plaza de Nueva York, cuando ella tenía 24 años.

Aquel año, ella viajó desde Zúrich a Manhattan para participar en el certamen American Dream Pageant.

Beatrice Keul acusa a Donald Trump de agresión sexual en archivos de Epstein (Especial)

Durante un almuerzo organizado por el comité del concurso, conoció a Donald Trump, de actualmente 80 años.

Tras una conversación de 15 minutos, el magnate le prometió que la ayudaría a conseguir una visa y a ingresar a la Universidad de Nueva York.

Una vez que Trump se alejó, Epstein se le acercó y se presentó diciendo: “Soy Jeffrey, el mejor amigo de Don”.

Epstein pasó al menos 10 minutos hablando con Beatrice. Todo el tiempo, este miraba y sonría en dirección de su amigo, quien permaneció en la sala observando la conversación desde lejos.

Epstein hizo promesas similares a las de Trump y le pidió a Keul que asistiera a una fiesta en Mar-a-Lago, la residencia del actual presidente de Estados Unidos. Se ofreció a pagar los vuelos y el alojamiento.

Más tarde, ese mismo día, el representante de Donald Trump invitó a la modelo al Hotel Plaza, donde se reuniría con el magnate.

Ella pensó que aquel encuentro era una oportunidad para avanzar en su carrera y estudios, por lo que accedió.

El hombre la condujo a la suite, donde Trump la esperaba. A poco de su ingreso, este la tomó por detrás y, posteriormente, la violó brutalmente. En el proceso, rompió su vestido y le causó sangrado, así como le dejó moretones en varias partes del cuerpo.

Tras la agresión, el magnate la sentó en el borde de la cama y repitió sus promesas de conseguirle una visa y la admisión en la universidad; posteriormente, le hizo prometer que guardaría silencio.

Cabe mencionar que Beatrice Keul ya había denunciado públicamente a Trump en octubre de 2024.

Donald Trump (Especial)

Donald Trump niega acusación de agresión sexual de Beatrice Keul

A poco se hacerse publica la acusación, Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, negó la acusación de agresión sexual de Beatrice Keul sobre Donald Trump.

Así como los señalamientos de Jill Harth, “Katie Johnson” y “Jane Doe” también por agresión sexual.

Mediante el portal People, se asegura que la acusaciones no son verdaderas.

Este ‘informe’ no es más que un intento desesperado de unos demócratas enloquecidos para distraer a los estadounidenses del impulso republicano creciente, impulsado por los logros históricos del Presidente Trump. Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca

Señala que Donald Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club en Mar-a-Lago porque era un tipo desagradable.

Y tras dejar entrever que no existía una amistad, afirma que el Presidente ha sido totalmente exonerado de cualquier asunto relacionado con Epstein.