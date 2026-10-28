Beatrice Keul es tema de conversación tras acusar a Donald Trump de agresión sexual, revelación que hizo en octubre de 2024.

Este 2026, previo a las elecciones de medio término en Estados Unidos, el señalamiento salió a relucir por estar incluido en los informes del caso Epstein.

¿Quién es Beatrice Keul? Exmodelo y Miss Suiza en 1992

Beatrice Keul es una exmodelo suiza que quedó como finalista en el certamen Miss Suiza 1992.

Su nombre aparece en una sección del informe del caso Epstein, investigación que pretende determinar el vínculo entre Donald Trump, Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual.

Donald Trump junto a Beatrice Keul (@beatrice.keul.official / Instagram)

En una parte del informe, la exmodelo acusa a Trump de haberla atraído con falsas promesas de ayuda sobre su carrera y sus estudios, para posteriormente violarla y presionarla para guardar silencio.

El evento habría ocurrido en el hotel Plaza de Nueva York en 1993 cuando tenía 24 años.

¿Qué edad tiene Beatrice Keul? Exmodelo y Miss Suiza en 1992

Beatrice Keul, quien radica en cantón de Berna, Suiza, nació entre 1970–1971, tiene 55 años.

¿Quién es el esposo de Beatrice Keul?

Se desconoce el estado civil de Beatrice Keul; sin embargo, por entrevistas pasadas concedidas a medios estadounidenses, la exmodelo dijo ser una mujer divorciada.

Beatrice Keul (@beatrice.keul.official / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Beatrice Keul?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Beatrice Keul y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Beatrice Keul?

Con base en un reporte del medio francés “Watson”, Beatrice Keul tiene un hijo.

Beatrice Keul (@beatrice.keul.official / Instagram)

¿Qué estudió Beatrice Keul?

Beatrice Keul cuenta con estudios enfocados al sector bancario.

¿En qué ha trabajado Beatrice Keul?

Beatrice Keul se desempeñó como empleada de alto nivel en un banco suizo.

Era modelo a tiempo parcial. Quedó en segundo lugar en el concurso Miss Suiza 1992.

Ese mismo año participó en el certamen de belleza de Zúrich y llegó a la ronda final del concurso de Miss Europa en Estambul.