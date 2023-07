El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), apuntó a México para participar en las negociaciones de paz para finalizar la Guerra entre Rusia y Ucrania, a 523 días de su inicio.

Ello luego de señalar que, si ambos países están de acuerdo con la negociación, México acudirá a la Cumbre de paz que se realizará en Arabia Saudí los próximos 5 y 6 de agosto .

Pues, desde la conferencia mañanera de hoy 31 de julio, AMLO aseguró que el gobierno de México no quiere que continúe la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que ha costado vidas y estabilidad económica y política.

México está por la paz entre Ucrania y Rusia, asegura AMLO

En ese sentido, AMLO afirmó que si existe aceptación tanto de Rusia como de Ucrania de buscar opciones para alcanzar la paz, México participará.

“Si las partes en conflicto se ponen de acuerdo y convocan con ese propósito, nosotros estamos por la paz, no queremos que continue la guerra Rusia Ucrania." AMLO

Ya que, a su parecer, el conflicto es “muy irracional”, causa perdidas humanas, así como sufrimiento a las personas y sólo potencía la industria bélica.

Además, el presidente recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana tiene la encomienda de lograr la construcción de paz entre ambas naciones, y que anteriormente se envío la propuesta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El plan señalaba la creación de un comité en la ONU, integrado por el Papa Francisco, el primer ministro indio, Narendra Modi, y el Secretario General de la organización, Antonio Guterre.

No obstante, el plan fue desechado por Ucrania , quien acusó que dicha propuesta tenía como objetivo el “aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva.”

“No queremos acostumbrarnos a esa guerra que esta causando muchas vidas, sufrimiento de la gente e inestabilidad en el mundo, en lo económico y político, entonces sí estamos nosotros por cualquier propuesta orientada a conseguir la paz de esa guerra.” AMLO

“Si van los dos países sí va a participar México”, finalizó AMLO en la conferencia mañanera.

¿En qué consisten las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania?

Se trata de una Cumbre de paz organizada por Ucrania para buscar una forma de iniciar negociaciones con Rusia sobre la guerra en el país.

El encuentro se llevaría a cabo los próximos 5 y 6 de agosto, en la ciudad portuaria de Yeda , en el Mar Rojo, y asistirían representantes de 30 países, entre ellos:

Brasil

India

Sudáfrica

Estados Unidos

No obstante, Rusia no habría sido invitada a dicho encuentro, pese a que la guerra ocurre entre el Kremlin y Ucrania, por lo que la nación soviética no participaría.