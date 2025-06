Un avión de pasajeros de Air India con destino a Londres con más de 240 personas a bordo se estrelló y explotó tras despegar en la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de India, pero un hombre logró sobrevivir de milagro.

El avión Boeing 787 Dreamliner despegó del aeropuerto de Ahmedabad en Gujarat en India tenía como destino Londres pero al poco tiempo de estar en el aire se desplomó y explotó en llamas sobre un hostal de una facultad de medicina cerca del aeropuerto de Ahmedabad y capital de Gujarat.

Autoridades y servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender esta tragedia de la que se creía que no hubiera sobrevivientes por el fuerte impacto, pero hasta ahora han encontrado a uno.

Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años de edad, británico es el hombre que sobrevivió de milagro al accidente aéreo del avión de Air India que dejó más de 240 muertos, y logró salir por su propio pie del desastre.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran hasta ahora al pasajero del vuelo 171 de Air India con destino a Gatwick que sobrevivió de milagro, caminar después del impacto y explosión del avión donde viajaba.

De acuerdo con Vishwash Kumar Ramesh, quién permanece en su cama de hospital, “treinta segundos después del despegue, hubo un ruido fuerte y luego el avión se estrelló”.

El hombre sobreviviente recuerda que pese al fuerte impacto pudo levantarse, vio varios cuerpos a su alrededor, lo que lo asustó, y decidió correr.

Recordó además haber visto piezas del avión cerca de él, momentos después alguien “lo agarró”, lo puso en una ambulancia y lo llevaron a un hospital.

“Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí.

Había piezas del avión todo alrededor de mí. Alguien me agarró y me puso en una ambulancia y me llevó al hospital."

Vishwash Kumar Ramesh, hombre sobreviviente a accidente aéreo de Air India