Air Canada dio a conocer que a partir de hoy jueves 14 de agosto de 2025 llevará a cabo la cancelación de cientos de vuelos, ante el panorama de huelga que enfrenta por el paro de sus trabajadores.

De acuerdo con Air Canada, se prevé que la cancelación de vuelos sea gradual entre hoy y el viernes 15 de agosto, afectando así a miles de pasajeros en todo el mundo.

Derivado de esto cientos de pasajeros en México que tenían programados vuelos para este fin de semana con Air Canada quedarán varados ante el paro de labores que realizaran los trabajadores de esta aerolínea.

Air Canada (Cole Burston / Getty Images via AFP)

Air Canada huelga: Trabajadores anuncian paro de labores de manera indefinida

Air Canada anunció este 14 de agosto que no alcanzó un acuerdo con sus trabajadores, por lo que estos votaron en mayoría a favor de una huelga, llevando a cabo un paro total de sus actividades.

Al respecto, Air Canada precisó que las primeras afectaciones comenzaron este jueves, pues tomó la decisión de comenzar a suspender vuelos.

Dicha situación ocurrirá de manera gradual entre el jueves 14 y el viernes 15 de agosto, en tanto el paro definitivo de trabajadores está programado para el sábado 16 de agosto.

No obstante, Air Canada manifestó que no tiene una fecha exacta para la reanudación de actividades, por lo que advirtió que podría pasar un tiempo antes de volver a ofrecer sus servicios.

Entre las peticiones que realizan los trabajadores de Air Canada es un aumento a los salarios, toda vez que se manifestaron a las afueras de la sede centra de la aerolínea con pancartas que tenían la frase “Salarios pobres = No Canadiense”.

Air Canada (Cole Burston / Getty Images via AFP)

Air Canada huelga: México entre los países afectados por el paro de trabajadores

Luego de que Air Canada anunciara la suspensión paulatina de vuelos, se informó que México se encuentra entre los países afectados.

Esto toda vez que Air Canada ofrece vuelos directos a territorio canadiense desde nuestro país, así como con conexión a Estados Unidos.

Según una estimación de Air Canada, la huelga que comenzará este fin de semana afectará a por lo menos 25 mil pasajeros que ya habían comprado algún boleto de avión directo, o esperaban hacer conexión a través de esta.

Así, cientos de pasajeros que pretendían volar de México a Canadá mediante Air Canada quedarán varados hasta nuevo aviso, a menos que encuentren alternativas con otras aerolíneas para llegar a su destino.