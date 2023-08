Pt6 Hola @Aeromexico @AM_Escucha #MexRoma

Nos tienen si explicaciones, nos tuvieron en el avión de 22 pm hasta las 2.20 am

Dieron agua hasta las 1.50 am (somos personas)

2.20 am nos bajaron y seguimos en el aeropuerto. niños y personas mayores a hoteles 3.30 am @Profeco @SRE_mx