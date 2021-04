Xbox anunció que todos los Free-to-Play de su plataformas se podrán jugar sin suscripción a Game Pass o Live Gold.

Tal y como se había anunciado hace unos meses, Xbox dio a conocer que a partir de este 21 de abril, todos los títulos con categoría Free-to-Play de sus plataformas se podrán jugar sin necesidad de pagar suscripción Live Gold o Game Pass.

La iniciativa de Xbox incluye obras como 'Fortnite', 'Warzone', ' Apex Legends ', ' Rocket League ', entre muchos otros. Bastará tener tu consola conectada a internet para acceder al multijugador en línea. Recordemos que aunque el título se bajara gratis, no se podía jugar si no teníamos una suscripción.

No se mencionó; pero es probable que esta iniciativa también involucre a futuros videojuegos "gratis" que lleguen a Xbox. Eso sí, hay que aclarar que esta iniciativa no se aplica a juegos de "pago completo" (como 'Gears 5', 'FIFA' o 'Halo'), los cuales aún necesitarán Live Gold o Game Pass para su modo online.

Free-to-Play ahora significa Free-to-Play.



A partir de ahora, todos los jugadores de Xbox podrán jugar estos títulos gratuitos con y sin suscripción Live Gold: https://t.co/XMww8OSwtH pic.twitter.com/mMCke6zRZC — Xbox México (@XboxMexico) — Xbox México (@XboxMexico) April 21, 2021

Xbox busca evolucionar y mejorar su plataforma

Aunque en términos de venta de consolas Xbox ha adolecido en gran parte de su historia, desde hace unos años la marca ha podido establecerse como la que mejores servicios relacionados tiene, muy por encima de Sony y Nintendo.

Todo comenzó precisamente con Xbox Live, siendo el primer servicio de juego en línea 100% funcional para consolas, en una época donde aún era primordial el cooperativo local y se requerían de dispositivos externos para conectar una consola a internet.

Xbox Game Pass Microsoft

Posteriormente vino Game Pass, que pone a disposición del usuario una gran cantidad de juegos por una cuota al mes, así la gente ya no tiene que pagar precio completo por títulos que tal vez no les gusten o no jueguen.

Ahora con la liberación de los juegos Free-to-Play, la marca una vez más demuestra lo accesible que puede ser su plataforma en cuestión de servicios.

Con información de Xbox.