Mohamed bin Salmán, príncipe de Arabia Saudita, ya es dueño del 96% de SNK

Mohamed bin Salmán, principe de Arabia Saudita, sigue con su proyecto de entrar de lleno en la industria de los videojuegos y el entretenimiento, al adquirir el 96% de SNK.

Como muchos recordarán, en 2020 se dio a conocer que Mohamed bin Salmán había comprado el 33% de la acciones de SNK; sin embargo, no se detuvo con esta adquisición.

De acuerdo con un reporte dado por la propia SNK, el acuerdo se hizo con la Electronic Games Development Company (EGDC), que pertenece a Mohammed bin Salmán Foundation.

The King of Fighters XV (SNK)

Originalmente se iba a hacer una adquisición por sólo el 51% de SNK; al final se decidió ceder el 96% del control de la compañía a las empresas de Mohammed bin Salmán.

Con esta compra, Mohammed bin Salmán espera diversificar sus negocios y darle un empuje a la economía de Arabia Saudita en un mercado donde no tiene presencia actualmente.

Por su parte, SNK planea mejorar sus capacidades en relación a sus futuros proyectos, ahora con el apoyo de capital árabe.

SNK es creadora de sagas como ‘Metal Slug’, ‘Ikari Warriors’, ‘Psycho Soldiers’, ‘Fata Fury’, ‘Art of Fighting’, ‘Samurai Shodown’ y la popular ‘The King of Fighters’.

Mohamed bin Salmán ha hecho varias inversiones en empresas de videojuegos

Si bien SNK es su compra más destacada, Mohamed bin Salmán ha estado invirtiendo en diversas compañías de videojuegos desde hace unos años.

Mohamed bin Salmán tiene activos actualmente en Capcom, Nexon, Activision, EA y Take-Two; al parecer se planea hacer más movimientos de este tipo en los próximos años.

El tener a los videojuegos como unas de las principales inversiones responde al proyecto “Vision 2030″ de Mohamed bin Salmán, donde se planea dejar de lado la economía basada en el petroleo.

Metal Slug Tactics llegará a Nintendo Switch (SNK)

Mohamed bin Salmán considera que los hidrocarburos no deben de ser los primordial en el mercado árabe en los próximos 10 años, de ahí que se busque ampliar la participación del país en otras áreas.

Mohamed bin Salmán ve a los videojuegos como una opción viable para la economía árabe, tomando de ejemplo a países como Japón, Corea y China, que los tiene como negocios fundamentales.

De momento, Mohamed bin Salmán ni SNK han mencionado nada del futuro inmediato de la otrora compañía japonesa ni de sus proyectos futuros.

Con información de IGN.