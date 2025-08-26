Ahora que ya pasó Gamescom, Geoff Keighley ya nos prepara para la llegada de The Game Awards 2025, la premiación a lo mejor de los videojuegos.

Así que todos los fans pueden comenzar a hacer sus predicciones y quinielas para The Game Awards 2025, pues ya tenemos la fecha en que se celebrará.

¿Cuándo será The Game Awards 2025?

Siguiendo la tradición de ya más d 10 años, The Game Awards 2025 se llevará a cabo el 11 de diciembre de este año.

The Game Awards 2025 (The Game Awards)

Siendo una vez más, The Game Awards 2025 el último evento importante de videojuegos del año, con el que se presentarán también sus mejores anuncios.

Recordemos que además de la premiación, las compañías aprovechan para mostrar sus tráilers en relación a sus franquicias.

De momento no se ha dado la hora en que se llevará a cabo; pero se espera que la premiación comience alrededor de las 7:00 p.m. (CDMX) con el pre-show.

Siendo un evento de tres horas, como ha sido su costumbre desde hace un par de años, siendo la ceremonia en forma con Geoff Keighley a partir de las 7:30 p.m.

The Game Awards (@thegameawards / Twitter)

¿Dónde ver The Game Awards 2025 desde México?

Aún no hay detalles de las plataformas donde podremos ver The Game Awards 2025 desde México, aunque es claro que por lo menos se transmitirá en YouTube.

Esto a través del canal oficial de The Game Awards 2025 ( https://www.youtube.com/@thegameawards ), donde se ha podido ver la premiación desde su primeras ediciones.

Además de que se darían actualizaciones constantes a través de las redes sociales de la premiación, tanto de los anuncios, como de los ganadores de la velada.

Aunque la transmisión será para todo el mundo, es casi un hecho que la premiación solo estará en inglés sin una localización para otras regiones.

Esto quiere decir que no contará con subtítulos ni comentaristas en español, a menos que la veas con algún creador de contenido de habla hispana que haga co-streaming.

The Game Awards (@thegameawards / X)

Con información de The Game Awards.