Hay malas noticias para el lanzamiento de Fallout 5, pues Bethesda ha dado información poco esperanzadora para los fanáticos.

Y es que la saga de videojuegos recientemente ha adquirido una gran relevancia a nivel mundial con el estreno de la serie que produjo Prime Video.

Esto revivió el entusiasmo de los fanáticos por saber qué tanto ha avanzado el desarrollo de Fallout 5, pues fue en 2018 cuando se lanzó el último juego de la franquicia titulado, Fallout 76.

Por desgracia, y pese a que han pasado seis años ya desde que se estrenó un juego de la saga, todo parece indicar que no habrá Fallout 5 para los fans en mucho tiempo.

Bethesda había confirmado con anterioridad que Fallout 5 sería su próximo proyecto después de The Elder Scrolls VI, pero antes de este se enfocarían primero en el videojuego de Starfield.

Con esta declaración, un desarrollador de la compañía, llamado Emil Pagliarulo, finalmente ha roto el silencio y reveló por qué ha habido un hermetismo en torno al nuevo juego, pues todos los fans ya temen lo peor.

Recién el año pasado Bethesda lanzó el juego Starfield, lo que por fin les permitirá enfocarse en la próxima entrega de The Elder Scrolls VI, que sería la secuela del aclamado Skyrim.

Pero entre tantas entregas a las que decidieron darles prioridad pareciera ser que Fallout 5 quedó en el olvido, pues de acuerdo con el desarrollador Emil Pagliarulo ni siquiera han tenido tiempo de trabajar en el proyecto.

Fue así como lo escribió en su cuenta de Twitter, dando noticias trágicas para todos los fans de la saga. Informando a la par que el desarrollo de Starfield llevó más tiempo del esperado:

It's a good question. A complicated question. Not specific to any of our games, but development times can vary for a variety of reasons. On Starfield, we spent a lot of time updating and developing tech. We also paused for a bit to assist with Fallout 76.