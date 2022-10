Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival llega como parte de la tradición de Bandai-Namco de traernos este juego musical que parece no tener un gran público en occidente.

Y es que el concepto de Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival está claramente enfocado en el mercado japonés, al estar centrado en los tambores tradicionales de dicho país.

Aún así parece que la franquicia ha encontrado un nicho fiel en occidente que justa de darle al tambor virtual.

Taiko no tatsujin: Rhythm Festival (Bandai-Namco)

Si bien Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival no innova prácticamente en nada con respecto a sus entregas pasadas, mantiene esa facilidad y diversión inmediata que lo caracteriza.

Veamos pues lo que nos ofrece Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival.

¿Qué es Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival?

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival es muy simple. El objetivo es tocar al ritmo del tambor un catálogo con distintas piezas musicales y tratar de acertar la mayor cantidad de notas o golpes mientras éstas se reproduzcan.

Sin embargo, todo tiene su grado de complejidad; existen dos tipos de golpes que deberás usar para poder superar las canciones: derecho hacia abajo como si golpearas el centro del tambor y en diagonal como si el golpe fuera en los costados del mismo.

También podrás elegir cómo deseas jugarlo si utilizando los JoyCon (si tienes Nintendo Switch) como si fueran baquetas o sólo presionando los botones.

A falta del periférico de tambor en occidente, la mejor manera de jugar Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival es con los JoyCon del Switch. Eso sí, usando las correas de seguridad para que no ocurra ninguna situación penosa.

Taiko no tatsujin: Rhythm Festival (Bandai-Namco)

No obstante, cuando se trata de canciones con un grado de dificultad elevado, te recomendamos superarla presionando los botones, pues a menos que tengas una coordinación de ultra instinto, será difícil de conseguirlo con los JoyCon.

Cabe destacar que entre más canciones superes irás adquiriendo puntos, que te permitirán desbloquear nuevas melodías

Estos puntos también sirven para los atuendos de DON-chan (el tambor protagonista del juego), personajes de compañía, nuevos sonidos y juguetes que te darán habilidades especiales en Juego Festivo, de la cual hablaremos más adelante.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival tiene 76 canciones seleccionables; entre los temas que puedes elegir hay de Demon Slayer, Doraemon, Dragon Ball, Sailor Moon, de la famosa banda japonesa Radwimps, Hatsune Miku, Super Mario Bros, Kirby y The Legend Of Zelda.

Taiko no tatsujin: Rhythm Festival (Bandai-Namco)

Pero si sientes que son pocas canciones o simplemente ya las dominaste todas; existe la posibilidad de ampliar el catálogo musical ya sea adquiriendo en la Nintendo eShop el Taiko Music Pass o comprando por separado.

¿Cuáles son los modos de juego de Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival?

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival tiene las siguientes opciones: Modo Taiko, Juego Festivo y Partida en línea. Modo Taiko es como la campaña, ganarás puntos con solo elegir canción y tocarla, poco a poco se desbloquearán nuevos capítulos de la historia.

No esperes una historia compleja, pues no es el objetivo del juego, la historia sólo está para añadir humor y hacerlo más entretenido.

El Juego Festivo contiene dos opciones, una que es hasta para 4 jugadores en total tomando el rol de uno de los miembros en una banda de tambores.

Taiko no tatsujin: Rhythm Festival (Bandai-Namco)

Habrá notas especiales en las cuales los 4 deberán coordinarse para tocarla en el momento exacto sino no será contabilizada para puntuación.

La segunda opción, que a nuestro parecer es la más divertida del juego, son batallas uno contra uno donde el objetivo no es ganar sino hacer perder a tu rival.

Se seleccionará una canción y ganará el que tenga más aciertos al tocar, pero por qué decimos que el objetivo es hacer perder a tu rival, pues mientras dure la canción podrás enviarle a tu oponente castigos con los juguetes que seleccionaste previamente.

Estos castigos van desde notas falsas, notas rápidas o simplemente bloquear al contrario, entre muchos otros más que tiene Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

¿Vale la pena Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival?

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival te hace sentir esa emoción de tener una tarde de maquinitas y ganar muchos premios.

Es un juego gracioso y divertido y más si lo disfrutas en compañía de tus amigos. La estética kawaii de los personajes sumado a canciones emblemáticas del J-POP y el anime, harán que te transportes a un arcade de Japón.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival no busca reinventar los juegos de música, sólo dar diversión sin muchas complicaciones.

Taiko no tatsujin: Rhythm Festival (Bandai-Namco)

Con esto en mente, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival cumple con creces su objetivo, aunque si ya tienes una entrega previa, esta edición no es nada del otro mundo.

Además toma en cuenta que el modo online de Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival está desierto y es poco probable que encuentres una partida en el futuro cercano.

Fuera de esto, si no tienes un título de la franquicia y quieres pasar un buen rato tocando el intro de Demon Slayer, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival es para ti.