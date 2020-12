'Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack'; un título para pasar el rato (RESEÑA)

'Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack' es un título divertido, aunque totalmente de nicho.

Los juegos de ritmo siempre han estado presentes, desde las máquinas de baile y el fenómeno 'Guitar Hero', hasta los títulos hardcore como 'Taiko no Tatsujin', saga lanzada en el 2001, que a pesar de ser un juego orientado al público japonés, cuenta con una sólida base de jugadores en todo el mundo.

'Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack' es la más reciente entrega que podría llamarse como una "Edición Definitiva" , pues contiene un modo historia el cual se basa en ir viajando por momentos históricos, encontrando aliados y aprendiendo sus habilidades para usarlas en otras batallas.

Claro, todo esto sin alejarse de su gameplay que usa como base los tambores japoneses; lo que nos da una combinación poco ortodoxa, aunque muy divertida. Lo único malo es que es probable que muchos no lo aprecien de esa forma.

'Taiko no Tatsujin' es perfecto para amantes del anime

Como ya mencionamos 'Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack' tiene una jugabilidad muy curiosa, ya que gracias a los joycons, puedes simular tocar los tambores con el sensor de movimiento, aunque no es recomendable para nuevos jugadores, pues las acciones deben de ser muy precisas.

En su lugar, es mejor tener la configuración para el uso de los botones, el cual es modo de juego más agradable para novatos; aunque claro, se pierde todo el sentido de la obra, pues el punto es "tocar" un taiko como se hace en la música tradicional japonesa.

Algo que agradará a los fans del anime, así como a los de la cultura asiática en general, es que cuenta con una variedad de canciones de series muy conocidas como 'Pokemon XYZ', 'Demon Slayer', 'Doraemon' y 'One Piece'.

Por si esto no fuera suficiente, tenemos temas de videojuegos como 'Super Mario Odyssey', 'Pacman' y 'Kirby'; de igual forma si eres fan del J-Pop, J-Rock y Kawaii Metal, encontrarás varias melodías de grupos e interpretes reconocidos.

Tan difícil como tocar un instrumento real

La dificultad en 'Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack', es un tanto curiosa, pues se eleva de manera exponencial al pasar tanto de canción, como de nivel; por lo que esta puede variar radicalmente de un momento a otro.

Al ser un juego de nicho, y si te gusta pasar un rato agradable, la dificultad normal o fácil es adecuada; pero si quieres un reto para tus dedos y brazos, el nivel "difícil" es una pesadilla, el salto es abrumador y a menos que seas ya experto, será una tarea demasiado pesada.

A esto hay que sumar la dificultad "imposible", que literalmente es eso, pues a menos que lleves mucho tiempo practicando o tengas un talento natural, no podrás hilar ni siquiera 3 notas.

Estéticamente sólo sobresale en la música

Como era de esperarse siendo un juego musical, el título sobresale principalmente en su apartado sonoro, dejando de lado todo lo que es lo visual como un mero representativo.

Las melodías son muy interesantes y conocidas, el poder tocar tus canciones de anime o videojuegos es una experiencia agradable y placentera, y a pesar de que está enfocado en público japonés, se puede disfrutar mucho.

En el caso de los visuales, los personajes están muy bien trabajados, a pesar de que no aparecen mucho; se ven carismáticos y divertidos. Por el lado de la interfaz, esta es muy sencilla, limitándose a cumplir su función, aunque no estaría mal agregar imágenes de las canciones o alguna opción de búsqueda mas accesible.

'Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack' no es nada del otro mundo

Hay que decirlo, 'Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack' es un título para pasar el rato, pues se vuelve repetitivo después de un rato, y si no eres fan del género o de la música no te va a atrapar el tiempo suficiente para que puedas apreciarlo.

Aunque si quieres un juego retador, este tiene todo para poner a prueba tus reflejos ya que de nuevo, el salto de dificultad es abrumador y el modo imposible le hace honor a su nombre.

Si quieres un juego casual para disfrutar y escuchar J-Pop, así como canciones de anime y videojuegos, este es un título que te agradará; pero si no es lo tuyo, mejor prueba en otro lado.