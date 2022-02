‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ trae la diversión de los tambores japoneses a Xbox (RESEÑA)

‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ trae la diversión de los tambores japoneses a Xbox, siendo la primera vez que la saga está disponible en esta plataforma.

Podemos decir que ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ es un videojuego en su forma más pura, pues no se preocupa por la forma, sino por la mera diversión.

‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ es un juego inmediato, que explota su vena musical y no requiere de mucho para que de un momento a otro te veas inmerso en su adictivo gameplay.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Bandai-Namco)

Claro que en un mundo donde imperan las percepciones artísticas y económicas en los videojuegos, es posible que ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ no caiga bien a todos.

Sin embargo, eso no parece importarle mucho a ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’, lo cual puede tomarse como algo bueno en general.

Vayamos por partes con lo que nos ofrece ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ en su llegada a Xbox.

¿Qué es ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’?

‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ es un juego musical donde tienes que tocar unos “tambores” con el control, al ritmo que te marcan las notas en la pantalla.

Ya sea que des golpes fuertes, golpes suaves o redobles, ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ te el ritmo en que debes de seguir, dependiendo de la canción y la dificultad que elijas.

Como puedes imaginar, ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ tiene canciones más fáciles que otras, aunque en general todas ofrecen un buen reto y la verdad es que son muy divertidas.

Dependiendo de tu desempeño en ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ podrás desbloquear nuevas melodías y varios ítems para tu “avatar” del juego, que no es otra cosa que un lindo tambor.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Bandai-Namco)

Eso sí, hay que mencionar que ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ no tiene un modo campaña como tal, todo se basa en que escojas una canción y la interpretes, luego otra y así sucesivamente.

‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ se basa más que nada en tus gustos y humor para las obras que te presenta el juego en general.

La manera en que puedes expandir la experiencia de ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ es con su modo multijugador online, el cual te pone a competir con otros jugadores en diversas canciones.

Toma en cuenta que aunque te buscará pareja con el mismo nivel, si no encuentra una en el rango, ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ te pondrá con jugadores más expertos, lo cual puede ser frustrante.

Finalmente, si bien la selección de canciones de ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ es muy amplia, toma en cuenta que gira entorno a gustos “japoneses”, es decir, encontrarás muchos temas tendencia de aquél país.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Bandai-Namco)

Esto es : mucho Vocaloid, mucho J-Pop, mucho anime, algo de otros videojuegos y mucho kawaii; eso es todo lo que te ofrecerá ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’, así que si no eres fan de esto, probablemente el juego te resulte fastidioso.

¿Qué tal se ve ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’?

‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ no es sorprendente en ningún sentido gráfico, todo es muy simple, con imágenes estáticas y algunas animaciones especiales en las canciones.

Todo con colores brillantes y explosiones “lindas”, como mencionamos, ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ explota el kawaii a más no poder.

Como es de esperarse, su mejor apartado es el sonoro; todas las canciones de ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ suenan muy bien a pesar de ser covers o carecer de voces.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Bandai-Namco)

Asimismo los efectos del “tambor” son adecuados en ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ y no desentonan con la música de fondo, de hecho le dan un realce a esta, tal y como debería de ser en un juego musical.

Finalmente en cuanto al desempeño, este también es adecuado en ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’, jamás notamos lag en las partidas online o que se trabara alguna de las canciones.

Además, si bien ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ está pensado para jugarse con un periférico de tambor, el control funciona muy bien con el título recibiendo las órdenes precisas.

¿Vale la pena ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’?

Si eres fan de lo japonés y los juegos musicales, ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ sin duda es la opción para ti, sobretodo si buscas un juego que no aspira más allá a la diversión inmediata.

Como ya mencionamos, no esperes nada más elaborado en ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’, simplemente es poner el título, elegir una canción y entretenerte por un buen rato.

Ahora que si esta no es tu idea de lo que debería de ser un videojuego o tu estilo musical no se alinea con los gustos de Japón, deberías de pensar dos veces en jugar ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Bandai-Namco)

Pues todos los colores, melodías y estilo de juego de ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’, puede chocar con alguien que no se mete de lleno en su concepto.

Aún así ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’ tiene una ventaja ahora que llegó a Xbox, y es que lo puedes descargar desde Game Pass si tienes una suscripción activa.

Gracias a Xbox Game Pass bien puedes darle una oportunidad a ‘Taiko no Tatsujin: The Drum Master’, divertirte un rato sin comprometerte de lleno.