El verano de videojuegos sigue y ahora nos trae una de sus presentaciones estelares, el Summer Game Fest 2022, que regresa de la mano de Geoff Keighley este 9 de junio de 2022.

Summer Game Fest 2022 es uno de los eventos digitales de videojuegos más anticipados, pues se esperan grandes anuncios como sucediera en el 2021.

No obstante, aún hay algunas dudas acerca del Summer Game Fest 2022, como los medios por donde se trasmitirá y su posibles duración.

Es por ello que a continuación te vamos a dar una guía rápida para que te prepares para el Summer Game Fest 2022.

¿Dónde ver el Summer Game Fest 2022?

El Summer Game Fest 2022 se llevará a cabo el 9 de junio de 2022 a la 1:00 PM (CDMX) , aunque la transmisión empezará a partir de las 12:30 PM.

El Summer Game Fest 2022 se transmitirá a través de 3 vías oficiales: YouTube, Twitch y Twitter, en los siguientes canales:

https://www.twitch.tv/thegameawards

https://www.youtube.com/watch?v=RFO4BJbdpPg

https://twitter.com/i/events/1531738923080163328

Summer Game Fest 2022 será conducido por el propio Geoff Keighley y se espera que tenga una duración aproximada de 2 horas; tomando en cuenta lo sucedido con la edición pasada.

Tras su finalización, Summer Game Fest 2022 quedará guardado en el registro histórico de los canales mencionados, por lo que los fans podrán volver a verlo cuando quieran.

¿Qué presentarán en Summer Game Fest 2022?

Previniendo de teorías locas o supuestas filtraciones, Geoff Keighley confirmó que el Summer Game Fest 2022 no presentaría revelaciones mundiales, sólo adelantos de juegos ya anunciados.

No obstante, esto no quita que el Summer Game Fest 2022 pudiera tener una que otra sorpresa, pues podemos ver el regreso de título de los que no se sabía en mucho tiempo, como fue el caso de ‘Elden Ring’.

La apuesta fuerte por Summer Game Fest 2022 va con la revelación de un nuevo tráiler de ‘God of War: Ragnarok’ donde se muestre su fecha de estreno.

También se podría ver un poco más de obras como ‘Call of Duty: Modern Warfare II’ y ‘One Piece: Odyssey’, así como un pequeño adelanto del remake de ‘Dead Space’.

Finalmente, no podemos olvidar que ya se confirmó la participación de ‘Cuphead’ y ‘Gotham Knights’ en este Summer Game Fest 2022.