Sanrio anunció la llegada de los Crocs de Hello Kitty, como parte de la celebración del 50 aniversario de la gatita más famosa del mundo.

Esta colección de los Crocs de Hello Kitty constará de 5 piezas distintas, todas adornadas con motivos de la curiosa felina, destacando principalmente los tacones.

Así es, habrá un par de Crocs con tacones y adornos de Kitty, para que fans puedan lucirlos con sus mejores conjuntos cuando salgan a la calle.

Si te interesa saber más de esta curiosa colección, aquí te daremos todos los detalles, incluido su precio y cuándo estará disponible en México.

Precio de los Crocs de Hello Kitty

De momento no hay precio oficial de los Crocs de Hello Kitty; no obstante, se dio información al respecto para el mercado japonés.

Gracias a esto podemos sacar un estimado del precio de los Crocs de Hello Kitty en México, haciendo la conversión de yenes a pesos.

Recordando que el precio puede aumentar un poco debido a impuestos y gastos extra que deben de cubrir los distribuidores al momento de traer la colección al país.

Una vez dicho esto, el precio estimado de los Crocs de Hello Kitty es el siguiente:

Hello Kitty Siren Clog: Mil 650 pesos

Hello Kitty Stomp Slide: Mil 530 pesos

Classic Hello Kitty Clog: Mil 150 pesos

Kid’s Classic Hello Kitty Clog: 950 pesos

Toddlers’ Classic Hello Kitty Clog: 890 pesos

Crocs de Hello Kitty (Crocs)

¿Cuándo comprar los Crocs de Hello Kitty?

Los Crocs de Hello Kitty sí llegarán a México. De acuerdo con el portal de Sanrio, la colección se lanzará a nivel mundial el 17 de enero de 2024.

No obstante, es posible que los Crocs de Hello Kitty se retrasen un poco en llegar a nuestro país, siendo algo común de este tipo de colaboraciones.

Aún así, es casi un hecho que estarán en todo el país durante la segunda mitad de enero de 2024.

Se podrán comprar tanto en locales y distribuidores autorizados de Crocs, como en la tienda en línea de la marca (Crocs.com.mx).

Estaremos al pendiente de cualquier actualización de los Crocs de Hello Kitty.

Con información de Sanrio y Crocs