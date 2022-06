Square-Enix anunció que ‘Star Ocean: The Divine Force’ estará disponible el 27 de octubre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y STEAM.

Esto a través de un tráiler donde se presenta parte de la historia de ‘Star Ocean: The Divine Force’, así como elementos de su gameplay, como la exploración y el combate general.

‘Star Ocean: The Divine Force’ tendrá como protagonistas a Raymond, el capitán de la nave espacial comercial Ydas, y Laeticia, la princesa caballero de un reino de un planeta subdesarrollado llamado Aster IV.

Como podemos ver, tanto Raymond, como Laeticia, y el resto de personajes de ‘Star Ocean: The Divine Force’, contarán con diseños del artista Akiman, quien colaboró con ‘Star Ocean: Integrity and Faithlessness’.

Hay que mencionar que si bien los escenarios lucen bastante bien, el estilo anime de ‘Star Ocean: The Divine Force’ podría no agradar del todo a algunos fans, pues lucen un tanto toscos.

No obstante, se espera que para su lanzamiento, Square-Enix y tri-Ace Inc. hayan mejorado el aspecto estético de ‘Star Ocean: The Divine Force’.

‘Star Ocean: The Divine Force’ tendrá distintas ediciones en su lanzamiento

‘Star Ocean: The Divine Force’ estará disponible en formato tanto físico como digital en todas las plataformas en todas las plataformas, además de contar con una versiones especiales.

‘Star Ocean: The Divine Force’ tendrá una Edición Digital de Lujo, la cual traerá la banda sonora, así como objetos dentro del juego que incluyen Armour pack, Accessory pack, y Weapons pack.

Además, aquellas personas que compren cualquier versión, digital o física de ‘Star Ocean: The Divine Force’, recibirán un Mini Game Pawn Pack.

Star Ocean: The Divine Force (Square-Enix)

Finalmente, quienes aparten la versión Estándar Física o la Edición de Lujo Digital de ‘Star Ocean: The Divine Force’ recibirán un weapons pack dentro del juego para Raymond y Laeticia.

La preventa digital y física de ‘Star Ocean: The Divine Force’ ya está habilitada en tiendas online y en locales comerciales seleccionados de todo el mundo.

En el caso de la preventa física de ‘Star Ocean: The Divine Force’, estará activa hasta que se agoten las existencias.