En un movimiento inesperado, Square-Enix anunció la venta de todos sus estudios occidentales por 300 mdd (6.1 mil mdp), a Embracer Group, quienes son dueños de Gearbox y THQ Nordic.

De acuerdo con Square-Enix, se tomó esta decisión para invertir en proyectos de NFT, blockchain y la nube, no se sabe si de manera independiente o para integrarlos a sus títulos.

Square-Enix dejó en libertad a Eidos, Crystal Dynamics y Square-Enix Montreal; así como a las siguientes franquicias de videojuegos:

Tomb Raider

Deus Ex

Thief

Legacy of Kain

Soul Reaver

Gex

Sleeping Dogs

'Shadow of the Tomb Raider', juego de la trilogía de Lara Croft (Epic Games)

Junto a otros “50 juegos de catalogo” de menor categoría dentro de Square-Enix y que nunca fueron explotados por la japonesa como tal. Todo esto pasará a Embracer Group de manera inmediata.

A mencionar también que Square-Enix conservará a ‘Just Cause’, ‘Outriders’ y ‘Life is Strange’, no hay detalles si el acuerdo con Disney para desarrollar juegos de Marvel se mantendrá.

Para el caso de Crystal Dynamics y el desarrollo del nuevo ‘Perfect Dark’ para Xbox; estos se mantendrá, a menos que haya un cambio de último momento,

¿Por qué Square-Enix se deshizo de sus estudios occidentales?

A muchos les ha sorprendido que Square-Enix haya vendido todos sus estudios occidentales sin aviso previo, deshaciéndose de franquicias legendarias como ‘Tomb Raider’, además por un precio tan “bajo”.

Si bien Square-Enix habló del interés en invertir en NFT y tecnología relacionada; la razón de más peso sería otra, yendo más en le sentido de un fracaso para la desarrolladora de estos estudios.

Aunque los estudios occidentales de Square-Enix han desarrollado juegos relevantes, como la trilogía de ‘Tomb Raider’ y ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’, todos sus proyectos han sido fracasos financieros.

Deus Ex Mankind Divided (Square-Enix)

Precisamente a finales de 2021, Square-Enix mencionó que ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy’ no alcanzo su expectativa de ventas; cosa que ha sucedió de manera recurrente con otros juegos de occidente.

Por el contrario, la división japonesa de Square-Enix se mantenido sorprendentemente saludable, gracias a los MMO y los juegos móviles derivados de sus franquicias originales (’Final Fantasy’, ‘NieR’, ‘Dragon Quest’, ‘Kingdom Hearts’).

Al no poder hacer redituable ninguno de los juegos occidentales, Square-Enix simplemente decidió cortar por lo sano; de ahí que diera todos los estudios tan baratos, sería un indicativo que quería deshacerse de ellos.

Con información de Embracer Group y Square-Enix.