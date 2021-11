‘Spider-Man: No Way Home’ y Hyundai sacan divertido comercial antes de su estreno el próximo 15 de diciembre en México.

Tal parece que la fiebre por ‘Spider-Man: No Way Home’ no ha parado pues ahora, un nuevo comercial en asociación con Hyundai ha salido a la luz.

Se trata del Spider-Man de Tom Holland quien está a las afueras de la ciudad de Nueva York ocultándose luego de que se descubriera su identidad.

Sin embargo, al estar harto de esconderse -como en ‘Spider-Man: no Way Home’- decide ir a limpiar su nombre, pero por encontrarse tan lejos y no tener transporte debe caminar.

Unos cuantos kilómetros después, su amigo Ned lo alcanza en el nuevo modelo de una camioneta de Hyundai.

Mysterio hace cameo en comercial de ‘Spider-Man: No Way Home’ y Hyundai

El nuevo comercial para televisión de Hyundai en asociación con ‘Spider-Man: No Way Home’ ha emocionado a los fans que esperan con ansias el estreno de la tercera entrega de Spider-Man con Tom Holland.

Pero en este comercial, hay una especie de cameo por parte de Mysterio , el cual fue interpretado por Jake Gyllenhaal en la pasada cinta de Spider-Man.

De hecho, fue él quien revelaría al mundo la identidad de Spider-Man al mundo, problema que ahora deberá enfrentar Peter Parker en ‘Spider-Man: No Way Home’.

En ese sentido, durante el breve comercial de Hyundai y ‘Spider-Man: No Way Home’, Se ve una referencia clara a Mysterio en un espantapájaros quien posee un traje similar al del villano.

‘Spider-Man: No Way Home’ adelanta su estreno

Un nuevo comercial de Hyundai y ‘Spider-Man: No Way Home’ ha aparecido haciendo promoción al próximo estreno de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ).