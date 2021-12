‘Spider-Man: No Way Home’ tendrá colaboración con ‘PUBG Mobile’, con una serie de objetos, misiones y mucho contenido relacionado a la película.

A partir de este 15 de diciembre, ‘PUBG Mobile’ se llenará con objetos exclusivos, como grafitis de colaboración de ‘Spider-Man: No Way Home’, completando misiones del juego.

Además de que a mediados de enero, ‘PUBG Mobile’ tendrá una colaboración extendida con ‘Spider-Man: No Way Home’ de la cual se darán detalles en su momento.

PUBG Mobile x Spider-Man: No Way Home (Krafton)

De este evento de ‘Spider-Man: No Way Home’ de enero sólo se sabe que agregará más objetos, contará con un gameplay especial para ‘PUBG Mobile’ y llegará con la actualización 1.8 del juego.

La colaboración con ‘Spider-Man: No Way Home’ es la primera que ‘PUBG Mobile’ tiene con Sony Pictures, por lo que se espera que sea muy exitosa.

Hay que mencionar que ‘Spider-Man: No Way Home’ también es la primera vez que vemos al Hombre Araña en el juego de Krafton.

‘Spider-Man: No Way Home’ tiene varias colaboraciones con videojuegos además de ‘PUBG Mobile’

Como era de esperarse, además de ‘PUBG Mobile’, ‘Spider-Man: No Way Home’ tendrá varias colaboraciones con diversos videojuegos.

Otro battle royale que aprovechó ‘Spider-Man: No Way Home’ para tener al trepamuros entre sus personajes es ‘Fortnite’, que añadió a Spidey en su actual temporada.

Los juegos de ‘Marvel’s Spider-Man’ añadieron un nuevo traje para Peter Parker, basado en su aspecto de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Spider-Man Fortnite (Epic Games)

‘Marvel’s Avengers’ también tendrán un traje de ‘Spider-Man: No Way Home’ entre sus novedades; hay que señalar que esto sólo estará disponible en consolas de PlayStation.

Aunque esto es lo único que se ha anunciado por el momento, no dudamos que ‘Spider-Man: No Way Home’ aparezca en más juegos en los próximos días; como sucederá con el evento extendido de ‘PUBG Mobile’.

‘Spider-Man: No Way Home’ ya se puede ver en todos los cines de México de manera exclusiva, el 17 de diciembre se estrenará en el resto del mundo.